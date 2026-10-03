كوكوريلا يفاجئ المرشحين للكرة الذهبية

خبرني - قال مارك كوكوريلا، مدافع منتخب إسبانيا وريال مدريد، إنه يتمنى التوفيق للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور).

وأضاف كوكوريلا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة منتخب بلاده مع التشيك غدا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية: "إذا كان الأمر يتوقف علي فسأصوت لنفسي، كل المرشحين هم زملائي ولا يهمني هوية الفائز وسأترك ذلك للمصوتين".

تأتي تصريحات كوكوريلا في وقت يشتد فيه الجدل بشأن سباق نسخة 2026 الذي يبدو مختلفا من حيث حجم الضجيج الإعلامي المصاحب له، إلى درجة وصفه باسكال فيريه، مدير التحرير السابق لـ"فرانس فوتبول" ومؤلف كتاب "الوجه الخفي للكرة الذهبية"، بأنه "غير مسبوق إلى حد كبير".

احتدام الترشيحات

ولم تعد الحملات الداعمة للمرشحين تقتصر على الأندية والمدربين وزملاء اللاعبين، بل دخل المرشحون أنفسهم إلى قلب المعركة، عبر تصريحات علنية يدافعون فيها عن حظوظهم ويقدمون روايتهم الخاصة لما ينبغي أن تكون عليه معايير الفوز بالجائزة.

وقال مهاجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا كيليان مبابي: "لم يكن هناك لاعب أفضل مني في الموسم الماضي"، في موقف يعكس بوضوح حجم الرغبة في التأثير على النقاش المحيط بالجائزة.

ورد عليه مواطنه عثمان ديمبيليه، لاعب باريس سان جيرمان والمتوج بالجائزة العام الماضي، قائلا: "لم أكن المختار أبدا، لكنني عملت بجد".

أما الإسباني لامين جمال، أحد أبرز المرشحين، فركّز على طبيعة اللاعب الذي يستحق الجائزة، معتبرا أن الكرة الذهبية تكافئ "لاعبا مختلفا"، وأن المسألة لا ترتبط فقط بعدد الأهداف.

سُيقام حفل جائزة الكرة الذهبية 2026 في العاصمة البريطانية لندن يوم الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وذلك في النسخة السبعين التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" للاحتفال بمرور 70 عاماً على تأسيسها.