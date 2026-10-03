استهداف سفينتين في مضيق هرمز.. ولا إصابات

خبرني - تعرضت سفينتان لهجومين في مضيق هرمز، الجمعة، من دون أن يسفرا عن إصابات بين طاقميهما.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان عن الهجوم الأول، إن الربّان أفاد بتعرّض ناقلة "لضربة بمقذوف غير محدد أثناء إبحارها خارجة من المضيق، ما أدى إلى نشوب حريق صغير وانقطاع التيار الكهربائي على متنها".

وأضافت أن "الحريق أُخمد، والسفينة تواصل رحلتها"، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات أو حدوث تأثير بيئي.

وبعد ساعات، أبلغت ناقلة نفط خام عن تعرضها لضربة بـ"مقذوف مجهول" شرق عُمان، من دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو حدوث أي أضرار بيئية، وفقا للهيئة البريطانية.

وتجري السلطات تحقيقًا في الحادث.

وكان مسؤولون أمريكيون أكدوا في أغسطس/آب الماضي، أن الجيش قد قلص بشكل مطرد نفوذ إيران في مضيق هرمز، خلال الأشهر الماضية.

وبعد انهيار مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مع إيران في يونيو/حزيران، أدت حملة قصف أمريكية استمرت أسبوعين، إلى إضعاف قدرة الحرس الثوري الإيراني بشكل كبير على مهاجمة السفن التي تعبر المضيق.

وأعلن الجيش الأمريكي إعادة فرض الحصار البحري على إيران الثامنة مساء 14 يوليو/تموز بتوقيت غرينتش، وذلك بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونفذت أمريكا عملية إزالة الألغام، بمشاركة غواصين من البحرية، وقوات "سيال" التابعة للبحرية، وطائرات دون طيار تعمل تحت الماء وفوق سطح الماء، ومتعاقدين من القطاع الخاص للكشف عن الألغام وتحييدها.

وفي حين أن عدد السفن التي تعبر المضيق لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، فإن الواقع على الأرض قد تحسن، إذ إن قدرة إيران على استهداف السفن بدقة، باتت محدودة.