أردني يناشد بعلاج ابنه بعد إصابته بـ27 قطبة في وجهه: (مستقبله ضاع) - صورة

خبرني - ناشد والد فتى يبلغ من العمر 15 عاماً، الجهات المعنية وأهل الخير، التدخل لعلاج نجله، بعد تعرضه للضرب في وجهه أثناء وجوده في ساحة العين بمدينة السلط، ما أدى إلى إصابته بجرح بالغ استدعى خياطته بنحو 27 قطبة، وفق روايته.

وقال والد الفتى، عبد الحي سليم بزار، إن نجله خرج لشراء بعض مستلزمات المنزل، قبل أن يتصل به بعد نحو نصف ساعة ويخبره بأن شخصاً اعتدى عليه وضربه في وجهه.

وأضاف أنه اصطحب نجله إلى المستشفى، وأبلغ الأجهزة الأمنية بالحادثة، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدي، مشيراً إلى أن القضية سلكت مسارها القانوني.

وتابع: “أنا لا أتحدث فقط عن ابني، وإنما عن أطفال وشباب آخرين قد يتعرضون لما تعرض له ابني، وهذا الشخص يجب أن يتحمل مسؤولية ما فعله”.

وأشار إلى أن ابنه يعاني حالياً من آثار نفسية جراء الإصابة، وأصبح يتجنب الخروج من المنزل والاختلاط بأصدقائه، مبيناً أن تكلفة العلاج وإعادة تأهيل آثار الإصابة قد تصل إلى آلاف الدنانير، وهو ما يفوق قدرته المادية.

وقال الأب: “ابني عمره 15 سنة، وأنا خايف على مستقبله وتعليمه وحياته. أريد أن يعود وجهه كما كان، وأطالب بمساعدته في العلاج، وأن تتحمل الجهة المتسببة بالاعتداء مسؤولية علاجه”.

كما دعا الجهات الحكومية إلى التعامل بحزم مع الأشخاص الذين يشكلون خطراً على الأطفال والمواطنين في الأماكن العامة، مؤكداً أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة.

الفتى: لم أعد أخرج من المنزل

من جهته، روى الفتى تفاصيل الاعتداء، قائلاً إنه كان في طريقه لشراء بعض الأغراض، قبل أن يناديه شخص ويطلب منه المال، ثم دار بينهما نقاش، وبعد أن دفعه الفتى بعيداً، قام بضربه في وجهه، وفق روايته.

وقال الفتى إن الإصابة تركت نحو 27 قطبة في وجهه، مضيفاً: “وجهي خرب، بطلت أطلع من الدار، وأصحابي بطلت أحكي معهم، وصرت أخاف أطلع من باب البيت”.

وأضاف أن الاعتداء تسبب له بحالة نفسية صعبة، مطالباً بمساعدته في تلقي العلاج اللازم وإعادة وجهه إلى أقرب ما يمكن من حالته السابقة.

ووجّه الفتى مناشدة إلى الجهات المعنية، قائلاً إنه يطلب المساعدة في تأمين تكاليف علاجه، حتى يتمكن من استعادة حياته الطبيعية والعودة إلى مدرسته وأصدقائه.