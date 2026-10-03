الكشف عن الصور الأولى لمساعد طيار رحلة (فلاي دبي)

خبرني - ظهرت صور وفيديوهات من داخل طائرة فلاي دبي تظهر لحظات تقييد مساعد الطيار المشتبه به بعد محاولته المزعومة إسقاط الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب، قبل هبوطها اضطراريا في السعودية.

وتظهر لقطات مصورة من داخل الطائرة مساعد الطيار راكعا على الأرض ويداه مربوطتان خلف ظهره، بعد أن تمكن ركاب وضباط طاقم من السيطرة عليه.

وتظهر فيديوهات أخرى رجلين اثنين مصابين ومغطيين بالدم على أرض الطائرة، بينما يتلقى أحدهما إسعافات أولية ويحرس آخرون باب قمرة القيادة.

ولم تنشر صور مؤكدة لهوية مساعد الطيار، لكن مصادر أمنية وغربية أفادت بأن مساعد الطيار العماني المشتبه به في حادثة طائرة "فلاي دبي" يدعى همام الهمامي، من دون أن تؤكد أي جهة رسمية هويته حتى الآن.

وكانت طائرة فلاي دبي الرحلة FZ-1073 من دبي إلى تل أبيب تحمل 174 راكباً و6 أفراد من الطاقم، حين اندلع شجار في قمرة القيادة وانخفضت الطائرة من ارتفاع 34 ألف قدم إلى نحو 19 ألف قدم خلال نحو 90 ثانية.

وقال مسافرون إن القبطان الهندي سميت ماتشار، الذي تعرض لطعنات متعددة، فتح باب القمرة ليسمح للركاب بالتدخل، قبل أن يقيد المهاجم وتستعيد الطاقم السيطرة على الطائرة وتهبط في تبوك.

وأفادت مصادر استخباراتية وتنفيذية بأن مساعد الطيار عُماني الجنسية، وأنه سبق تعليق طيرانه لدى طيران عُمان بعد تحديده كخطر أمني، فيما ما زالت التحقيقات جارية لتحديد الدوافع وأي ارتباطات محتملة.