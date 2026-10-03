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الاردن .. ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء معتدلة في أغلب المناطق

  • 03 أكتوبر 2026
  • 08:12
الاردن ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء معتدلة في أغلب المناطق

خبرني - يطرأ، السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ويُحتمل خلال ساعات الصباح الباكر هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

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