أبو غوش يتقدم بشكوى رسمية لفسخ عقده مع شباب الأردن!

خبرني - تقدم اللاعب الدولي محمد طه أبو غوش بشكوى رسمية لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم، يطلب فيها فسخ عقده مع نادي شباب الأردن، الذي يمتد لموسمين قادمين.

وقدم أبو غوش الأسباب التي يستند إليها في طلب فسخ عقده، في وقت لم ينتظم فيه بتدريبات فريقه، رغم انتهاء فترة علاجه بإشراف طبيب المنتخب الأردني.

وفي المقابل، لا يزال نادي الحسين ينتظر قرار لجنة الاستئناف، بعد طعنه في قرار لجنة أوضاع اللاعبين، الذي رفض تحويل بطاقة اللاعب من نادي شباب الأردن إلى نادي الحسين.

قضية شائكة!

وكان اللاعب قد تقدم بطلب فسخ تعاقده مع نادي شباب الأردن، لأسباب تتعلق بطريقة تعامل النادي مع مسألة بيع بطاقته، وحقه في اختيار النادي الذي يرغب في الانتقال إليه، بدلًا من إجباره على التوجه إلى نادٍ محدد.

ويبدو أن الخلاف بين اللاعب وناديه مرشح للتطور، مع تمسك كل طرف بموقفه والبحث عن حقوقه، وهو ما قد يدفع القضية إلى المرور عبر لجان الاتحاد الأردني، وربما يصل الأمر إلى محكمة "كاس" التابعة للاتحاد الدولي.

وفي حال تطورت القضية بهذا المسار، فإن حسمها قد يستغرق وقتًا طويلًا، بما قد يؤثر في مستقبل اللاعب خلال الموسم الحالي.

هل ينتظم أبو غوش مع فريقه؟

وحتى اليوم الجمعة، لم ينتظم اللاعب في تدريبات فريقه شباب الأردن، بعدما غاب عن الفريق لأسابيع بسبب تعرضه للإصابة.

وخضع اللاعب للعلاج بإشراف طبيب المنتخب الأردني، الذي أبلغ نادي شباب الأردن بانتهاء فترة العلاج، وأن اللاعب أصبح جاهزًا من الناحية الصحية.

ولم يُعرف حتى الآن ما إذا كان اللاعب سينتظم مع فريقه ويمضي في شكواه، أم سيواصل غيابه إلى حين صدور قرار لجنة أوضاع اللاعبين.

ووفقًا لمصادر خاصة، فإن إدارة نادي شباب الأردن توثق علاقتها الحالية مع اللاعب بدقة متناهية، تحسبًا لأي تطورات قانونية قد تطرأ على القضية، إلى حين صدور القرار القطعي.