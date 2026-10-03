صحيفة : عُمان منعت سابقا مساعد طيار فلاي دبي من الطيران

خبرني - غادرت أول طائرة إسرائيلية مطار دبي الدولي -مساء الجمعة- متجهة إلى تل أبيب حاملة مسافرين إسرائيليين عقب حادثة طائرة شركة "فلاي دبي"، بينما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السلطات العُمانية كانت قد منعت مساعد الطيار -في وقت سابق- من الطيران داخل أراضيها.

وأظهر بيانات موقع مطارات دبي أن الرحلة رقم IZ604 -التابعة لشركة "أركيا" الإسرائيلية للطيران المنخفض التكلفة- أقلعت من المطار متوجهة إلى مطار بن غوريون، في وقت أعلنت فيه شركة "فلاي دبي" تعليق رحلاتها مؤقتا إلى إسرائيل إلى حين اكتمال التحقيقات.

ويأتي استئناف حركة الطيران الإسرائيلي -عبر رحلات الإعادة- في أعقاب حادثة شهدتها رحلة "فلاي دبي" رقم 1073 يوم الأربعاء الماضي، حيث اضطرت الطائرة -التي كانت تقلّ 172 راكبا معظمهم إسرائيليون- إلى الهبوط اضطراريا في مدينة تبوك بالسعودية، إثر اعتداء مساعد قائد الطائرة على الكابتن ومحاولته إسقاط الطائرة.

وفي سياق متصل، نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن السلطات العمانية كانت قد منعت مساعد الطيار -في وقت سابق- من الطيران داخل أراضيها، بسبب مخاوف تتعلق بتبنيه أفكارا متطرفة.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتضح بعدُ ما إن كانت عُمان قد أطلعت دولا أو شركات طيران أخرى على تلك المخاوف، كما لم تتضح طبيعة الأفكار المتطرفة التي يُشتبه في تبنيه لها.

وعلى صعيد تنظيم الرحلات، أعلنت شركة الطيران الوطنية الإسرائيلية "إلعال" إلغاء رحلات كانت مقررة أمس الجمعة لإعادة الركاب العالقين.

وصرحت المتحدثة باسم الشركة راز حاييموفيتز -لوكالة الصحافة الفرنسية- بأنه "لم يُحدَّد تاريخ جديد لتلك الرحلات".

ومن جانبها، أفادت وزارة النقل الإسرائيلية بأن السلطات لا يمكنها تسيير رحلات خاصة في الوقت الراهن "نظرا للحاجة إلى استكمال الاستعدادات والتنسيق" مع السلطات الأمنية في دولة الإمارات للسماح بتشغيل الرحلات.