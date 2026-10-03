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بريطانيا تتهم إيرانيين بالتخطيط لهجوم يستهدف يهود

  • 03 أكتوبر 2026
  • 04:13
بريطانيا تتهم إيرانيين بالتخطيط لهجوم يستهدف يهود
انتشار أمني أمام كنيس هيتون بارك في مانشستر بالتزامن مع إحياء الجالية اليهودية يوم الغفران

خبرني  - وجهت الشرطة البريطانية اتهامات لرجلين إيرانيين بالإعداد لارتكاب "عمل إرهابي" يستهدف الجالية اليهودية في مدينة مانشستر شمال غربي إنجلترا.

وأوضحت الشرطة في بيان أصدرته، الجمعة، أن المتهمين هما رحمن صالحي (35 عاما) المقيم في سالفورد، وسلام أحمديان (36 عاما) المقيم في ليفربول، واعتقلت قوات الأمن الرجلين في مانشستر 20 سبتمبر/أيلول الماضي.

ووفقا لشرطة مكافحة الإرهاب، يُشتبه في أن صالحي وأحمديان حاولا الحصول على مكونات ومعدات لصنع عبوة ناسفة بدائية، وأجريا أعمال استطلاع لأهداف محتملة للهجوم في مانشستر عشية "يوم كيبور" (يوم الغفران).

كما ذكرت الشرطة أن من المعتقد أن الرجلين تواصلوا مع طرف ثالث خارج البلاد ربما يكون موجودا في إيران.

وقالت المنسقة الوطنية الأولى لشرطة مكافحة الإرهاب، فيكي إيفانز، في بيان: "أدرك أن نبأ هذا المخطط المزعوم، الذي يأتي خلال فترة الأعياد اليهودية الكبرى، أثار قدرا كبيرا من القلق لدى الجالية اليهودية وكذلك لدى عموم الناس"، وأضافت إلا أننا "لا نعتقد أن أي تهديد يمسّ العامّة لا يزال قائما في هذه القضية".

ومن المقرر أن يمثل المتهمان أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن، اليوم السبت، وذكرت وزارة الداخلية البريطانية أن أحد الرجلين حصل على حق اللجوء، بينما لا يزال طلب اللجوء الخاص بالآخر قيد النظر، مشيرة إلى أنهما وصلا إلى بريطانيا على متن قارب صغير من أوروبا قبل عدة سنوات.

ويتزامن الإعلان عن هذه الاتهامات مع مرور نحو عام على هجوم نفذه مواطن بريطاني من أصل سوري بسلاح ناري وسكين على كنيس "المجمع العبري" في هيتون بارك بشمال مانشستر في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل شخصين.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود في بيان: "ليس سرا أن هذا البلد يواجه مجموعة من التهديدات الخطيرة من النظام الإيراني. إنهم يستهدفون جالياتنا اليهودية ويحاولون إسكات منتقديهم في الخارج، وغالبا ما يفعلون ذلك من خلال وكلاء وشبكات إجرامية لإخفاء تورطهم".

في المقابل، تنفي إيران باستمرار هذه الاتهامات، واعتبرت التكهنات بشأن ضلوعها في مخططات أمنية محاولة لـ "تغذية دعاية معاداة إيران".

وأكد محققو مكافحة الإرهاب عدم وجود صلة بين اتهامات، الجمعة، والمخطط المشتبه به الذي يستهدف قاعدة "فيرفورد" التابعة لسلاح الجو الملكي، وكانت السلطات ألقت القبض، يوم الخميس، على شخص يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية على خلفية ذلك المخطط.

 

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