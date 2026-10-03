ريال مدريد يطلب من يويفا إنزال عقوبات تاريخية على برشلونة

خبرني - أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تلقيه كمية كبيرة من الوثائق من نادي ريال مدريد تتعلق بالتحقيق الجاري بشأن نادي برشلونة في قضية خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا.

وتتعلق قضية نيغريرا بالمدفوعات التي ارتبطت بشركات يملكها أو يديرها خوسيه نيغيريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق في إسبانيا، وهو الملف الذي يخضع لتحقيقات قضائية في إسبانيا منذ سنوات.

ووفقا لصحيفة "AS" الإسبانية فإن ريال مدريد طالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد برشلونة من بينها سحب الألقاب التي حققها النادي خلال الفترة المرتبطة بقضية نيغريرا خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2018 كما يسعى النادي الملكي إلى فرض عقوبات رياضية على غريمه التقليدي.

وكان ريال مدريد قد تقدم رسميا في يونيو الماضي بملف إلى الهيئات التأديبية في "يويفا" وطالب بإعادة فتح الإجراءات التأديبية ضد برشلونة واتخاذ التدابير التي يراها الاتحاد مناسبة.

وتظل العقوبات المحتملة ومنها الحرمان من المشاركة في المسابقات الأوروبية، مرتبطة بما ستنتهي إليه إجراءات "يويفا" ولم يصدر حتى الآن قرار نهائي بسحب الألقاب أو استبعاد برشلونة.