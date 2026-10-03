سحب ضخم لـ 1.7 مليون سيارة سكودا بسبب عيب خطير

خبرني - أعلنت شركة "سكودا" التشيكية لصناعة السيارات، التابعة لمجموعة "فولكس فاغن"، عن استدعاء نحو 1.7 مليون مركبة على مستوى العالم، بسبب احتمال تعطل نظام التوجيه.

ويأتي هذا القرار في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها الشركة الأم "فولكس فاغن" وشركتاها الفرعيتان "أودي" و"سيات" قبل أيام فقط، لسحب ملايين المركبات نتيجة المشكلة الفنية ذاتها.

ووفقا لبيانات هيئة النقل الفيدرالية الألمانية، ينبع الخطر من احتمال انكسار "مسمار التثبيت" الخاص بنظام التوجيه، مما قد يعرض سلامة المركبة للخطر.

وكإجراء تصحيحي إلزامي، ستقوم الشركة باستبدال المسمار الحالي بآخر مصنوع من مواد مقاومة للتآكل لضمان المتانة والسلامة على الطريق.

وتشمل قائمة المركبات الخاضعة للاستدعاء من إنتاج "سكودا" أربعة موديلات رئيسية هي: "كودياك"، و"كاروك"، و"أوكتافيا"، و"سوبيرب".

وأكدت مجموعة "فولكس فاغن" في بيان مقتضب أن فحوصات الجودة الداخلية هي التي رصدت هذه المشكلة المحتملة في أنظمة توجيه طرازات معينة. ومع ذلك، امتنع متحدث باسم المجموعة عن تقديم أي تفاصيل فنية إضافية حول نطاق الخلل أو الأسباب الجذرية وراءه.