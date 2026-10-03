الإسرائيليون العالقون في الإمارات يعودون إلى تل أبيب عبر دولة ثالثة

خبرني - أفاد إسرائيليون عالقون في الإمارات بسبب إلغاء رحلات شركة فلاي دبي، في حديث لوكالة نوفوستي، بأنهم يعودون إلى تل أبيب عبر رحلات ترانزيت على نفقتهم الخاصة، دون انتظار رحلات الإجلاء.

وأشار هؤلاء إلى أن رحلات العودة هذه، غالبا ما تكون باهظة الثمن وطويلة المدة ومرهقة.

وقال نيكولاي، وهو أحد سكان تل أبيب وكان في مهمة عمل في دبي، لوكالة نوفوستي، إنه كان يخطط في البداية للعودة إلى إسرائيل على متن خطوط فلاي دبي.

وأضاف: "لم أكن قد حجزت التذكرة مسبقا، بل كنت أنوي القيام بذلك مع اقتراب موعد المغادرة يومي الجمعة أو السبت. لكن في النهاية، ألغت فلاي دبي جميع رحلاتها، كما أن جميع رحلات شركة أركيا (Arkia) محجوزة بالكامل حتى نهاية أكتوبر، مما اضطرني لشراء تذكرة طيران عبر أديس أبابا (إثيوبيا)".

ووفقا له، بلغت تكلفة التذكرة أكثر من ألف يورو لاتجاه واحد.

وأفاد أليكسي، وهو مواطن آخر من سكان تل أبيب، بأنه يخطط للسفر من دبي إلى تل أبيب عبر باكو (أذربيجان)، دون انتظار رحلات الإجلاء.

من جانبها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية (Kan) أن شركتي Arkia و Israirللنقل الجوي، حصلتا على موافقة سلطات الطيران الإماراتية لتسيير رحلات إجلاء للمواطنين العالقين في دبي، وذلك بعد توقف رحلات شركة فلاي دبي بسبب الأحداث الأخيرة. وجاءت هذه الانفراجة بعد أزمة شهدتها الرحلات من الإمارات إلى إسرائيل؛ حيث اضطرت شركة إلعال (الناقل الوطني الإسرائيلي) قبل ذلك إلى إلغاء جميع رحلات العودة التي كانت مقررة في 2 أكتوبر، نتيجة تعذر الحصول على التصاريح اللازمة في ذلك الوقت.