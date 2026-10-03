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السعودية: إصابة مقيم وتضرر مصلى ومركبات إثر سقوط شظايا صاروخ في عسير

  • 03 أكتوبر 2026
  • 02:39
السعودية إصابة مقيم وتضرر مصلى ومركبات إثر سقوط شظايا صاروخ في عسير

خبرني  - أعلن الدفاع المدني السعودي عن إصابة مقيم آسيوي وتضرر مصلى داخل مبنى وعدد من المركبات، الجمعة، جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي حوثي بعد اعتراضه في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير.

وقال الدفاع المدني في بيان نشره عبر حسابه بمنصة "إكس"، نقلا عن المتحدث الرسمي، إن فرقه باشرت يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، عقب سقوط شظايا صاروخ باليستي في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير بعد اعتراضه وتدميره، موضحا أن الصاروخ أطلقته جماعة الحوثي، ونتج عنه إصابة مقيم من جنسية آسيوية وأضرار في مصلى داخل مبنى وعدد من المركبات.

وأشار المتحدث إلى أنه جرى تنفيذ الإجراءات المعتمدة عادة في مثل هذه الحالات، دون أن يكشف البيان عن طبيعة إصابة المقيم أو عدد المركبات المتضررة.

ويأتي الحادث بعد ساعات من إعلان الدفاع المدني مباشرة فرقه في مدينة نجران سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على مدرسة، ما أسفر عن أضرار مادية.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط، وذلك مساء الجمعة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد التحالف أن هذه الهجمات تمثل استمرارا لأعمال متعمدة تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بشكل ممنهج، مشددا على جاهزية منظومات الدفاع الجوي للتصدي للتهديدات.

وتقع محافظة أحد رفيدة في منطقة عسير جنوب غربي المملكة، وتشهد المناطق الحدودية مع اليمن، ولا سيما عسير ونجران، تصاعدا في الهجمات الصاروخية الحوثية خلال الأيام الأخيرة، في خضم تجدد النزاع اليمني.

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