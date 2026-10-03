اجتماع طارئ في الرياض للجنة اتفاق مكة للدفاع المشترك

خبرني - قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، الجمعة، إن العاصمة السعودية الرياض ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسي الإستراتيجي، بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين السعودية وباكستان وتركيا، لبحث هجمات الحوثيين على السعودية وسبل التعامل معها.
وأوضح دار، خلال مؤتمر صحفي، أن الاجتماع سيناقش مقترحا للانخراط السياسي مع جماعة الحوثيين في اليمن بدلا من اللجوء إلى العمل العسكري، مشيرا إلى أن إيران اقترحت اتباع نهج سياسي لمعالجة الأزمة، على أن يُحدد موعد الاجتماع رسميا في وقت لاحق.
وقال وزير الخارجية الباكستاني إن المقترح لا يتضمن عرضا رسميا مكتوبا، بل لا يزال في إطار المشاورات بين وزيري خارجية البلدين، مؤكدًا أن الاجتماع سيبحث الخطوات المقبلة للدول الأعضاء في الاتفاقية.
وأضاف أن أكثر من 6 دول أبدت اهتمامها بالانضمام إلى الاتفاقية، لكنه أوضح أن بحث طلبات العضوية الجديدة لن يكون ممكنا قبل استكمال تفعيل الاتفاقية، وهي عملية قد تستغرق نحو عام.
وكانت الدول الثلاث، السعودية وباكستان وتركيا، قد وقّعت اتفاقية مكة للدفاع المشترك في 7 أغسطس/آب الماضي، متعهدة باعتبار أي هجوم مسلح على إحداها هجوما عليها جميعا.
وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، عقد رؤساء أركان جيوش الدول الثلاث اجتماعا في الرياض، أدانوا خلاله هجمات الحوثيين على السعودية.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، أن كبار قادته أدانوا بشدة الهجمات الحوثية على السعودية، مؤكدين تضامنهم مع المملكة والتزامهم بأمن المواقع الإسلامية المقدسة.