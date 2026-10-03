اجتماع طارئ في الرياض للجنة اتفاق مكة للدفاع المشترك

خبرني - قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، الجمعة، إن العاصمة السعودية الرياض ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسي الإستراتيجي، بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين السعودية وباكستان وتركيا، لبحث هجمات الحوثيين على السعودية وسبل التعامل معها.

وأوضح دار، خلال مؤتمر صحفي، أن الاجتماع سيناقش مقترحا للانخراط السياسي مع جماعة الحوثيين في اليمن بدلا من اللجوء إلى العمل العسكري، مشيرا إلى أن إيران اقترحت اتباع نهج سياسي لمعالجة الأزمة، على أن يُحدد موعد الاجتماع رسميا في وقت لاحق.