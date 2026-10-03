بثلاثية .. بلجيكا تعمق جراح تركيا وتهدد إيطاليا في دوري أمم أوروبا

خبرني - استعاد منتخب بلجيكا نغمة الانتصارات، بعدما حقق فوزًا عريضًا عمق به جراح نظيره التركي في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2027.

وفاز منتخب بلجكيا على نظيره التركي بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الجمعة، على ملعب موريس دوفراسن، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الأوروبية.

وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا من الثنائي المُخضرم كيفين دي بروين الذي سجل هدفين، وروميلو لوكاكو الذي بصم على الهدف الثالث بعد مشاركته كبديل.

وافتتح دي بروين التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، بعدما راوغ مدافع الضيوف، ووضع الكرة أرضية على يسار حارس المرمى.

وأضاف لاعب وسط نابولي الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، في الدقيقة 60 من عمر المباراة، بعدما سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس المرمى التركي في التصدي لها.

وبعد مشاركته كبديل، نجح روميلو لوكاكو في تسجيل الهدف الثالث لمنتخب بلجيكا في الدقيقة 76، بعدما حول عرضية أرضية إلى داخل الشباك بقدمه اليمنى.

وعاد "الشياطين الحمر" للانتصارات، عقب السقوط في فخ الهزيمة، خلال المباراة الماضية أمام منتخب فرنسا، بهدف نظيف في الوقت القاتل.

الفوز رفع رصيد منتخب تركيا إلى 6 نقاط، يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الأولى، بفارق نقطة وحيدة خلف منتخب فرنسا، قبل مباراتهما المرتقبة يوم الإثنين المقبل.

ويتفوق رفاق دي بروين على منتخب إيطاليا الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط، وهو ما يهدد "الآتزوري" بفقدان فرصة التأهل للدور نصف النهائي.

في المقابل، تعرض منتخب تركيا للهزيمة الثالثة على التوالي، ليبقى في ذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط.