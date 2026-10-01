التعادل يحسم كلايسكو فرنسا وإيطاليا

خبرني - انتهت المواجهة الكلاسيكية بين المنتخب الفرنسي وضيفه المنتخب الإيطالي بالتعادل الإيجابي 1-1 اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح مايكل أوليسه التسجيل للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 55 ثم أدرك أليساندرو باستوني التعادل لإيطاليا في الدقيقة 68.

وأكمل المنتخب الفرنسي المواجهة بنقص عددي بعد حصول دايوت أوباميكانو على بطاقة حمراء في الدقيقة 85.

ويحتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة بـ7 نقاط فيما يأتي المنتخب الإيطالي في المركز الثالث بـ4 نقاط.