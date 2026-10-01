المنتخب البوركيني عالق في المغرب.. ومباراة الأرجنتين مهددة بالإلغاء

خبرني - دخلت المباراة الودية بين الأرجنتين وبوركينا فاسو، المقرر إقامتها غدا السبت، مرحلة الشك، بعد تأخر غير متوقع في وصول المنتخب الإفريقي إلى بوينس آيرس.

وكان من المفترض أن يصل وفد بوركينا فاسو إلى العاصمة الأرجنتينية يوم 30 سبتمبر، إلا أنه لا يزال عالقا في الدار البيضاء حتى الثالثة من مساء يوم الجمعة، وسط غموض حول موعد إقلاعه.

وأرجع الاتحاد البوركيني في بيان رسمي السبب إلى "إلغاء مفاجئ من شركة الطيران للرحلة المقررة"، مما اضطره لإعادة تنظيم جدول السفر، غير أن مصادر متطابقة كشفت أن الأزمة تتجاوز الخلل اللوجستي.

وتتمثل الأسباب الحقيقية في نقطتين، وفقا لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية:

أولا: رفض الرحلة التجارية: يرفض اللاعبون السفر على متن رحلة تجارية طويلة ومرهقة، كما حدث لمنتخب بنين، ويصرون على تأمين طائرة مستأجرة خاصة، على غرار ما فعلته موريتانيا في مارس الماضي.

ثانيا: المطالبة بمكافأة مالية: كشفت مصادر من القارة الإفريقية أن الاتفاق الموقع مع الشركة المنظمة يتضمن تكاليف السفر والإقامة فقط، دون أي مكافأة لخوض المباراة ضد بطل العالم، وهو ما يطلبه اللاعبون الآن كتعويض إضافي.

وأمام هذا الوضع، تدخلت الحكومة البوركينية بشكل مباشر، وأكد الاتحاد أن وزيرة الرياضة آنيك واتارا، ورئيس الاتحاد عمر سوادوجو، وسفير البلاد في المغرب مامادو كوليبالي، يشاركون شخصيا في إيجاد حل.

وفي المقابل، يتابع الاتحاد الأرجنتيني الملف عن كثب، ويتوقع وصول منتخب بوركينا فاسو، المصنف 62 عالميا، ظهر يوم السبت، لخوض المباراة في موعدها، على أن يغادر الوفد الدار البيضاء ليلة الجمعة.