ترمب: إيران ليست في حال جيدة

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إنّ إيران ليست في حال جيدة.

وأضاف ترمب إلى وسائل الإعلام قبل صعوده على متن المروحية الرئاسية "مارين وان" مغادرا إلى مدينة موبيل بولاية ألاباما في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، أنه بمجرد أن تنتهي الحرب مع إيران ستنخفض أسعار النفط.

وأشار إلى أنه لن يسمح بفرض حظر على تصدير الديزل، وذلك بعد ساعات من اتفاق دول مجموعة السبع على السحب من مخزوناتها الطارئة من ذلك الوقود ومن النفط الخام.

وأشاد الرئيس دونالد ترمب الجمعة بقرار الدول الأوروبية ضخ الديزل من مخزوناتها، فيما قلّل من شأن التهديد بفرض حظر أميركي على تصدير هذا الوقود.

وقال ترمب عمّا إذا كان حظر الصادرات الأميركية استُبعِد "في الواقع لم يكن مطروحا فعلياً. لكن ما فعلته أوروبا كان أمرا عظيما".

وأبلغت إيران الولايات المتحدة 7 شروط لبدء المفاوضات، في وقت تتقاطع فيه الخيارات العسكرية والدبلوماسية بشأن مستقبل المواجهة والملف النووي.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت توسيع نطاق العقوبات الثانوية التي يمكن فرضها على الكيانات والدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران في أنحاء العالم ضمن عملية "المنبوذ الاقتصادي" ضدّ إيران، في الوقت الذي تُصعّد فيه واشنطن بشكل كبير ضغوطها الاقتصادية على طهران.

وبين 8 و24 تموز الماضي، عاودت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وردت طهران بالاعتداء على دول في المنطقة، قبل استئناف محادثات بشأن ممرات آمنة للسفن في مضيق هرمز.

وأعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدّد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان.

واندلعت الحرب في 28 شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، وهو ما ردت عليه طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان قبل الحرب الممرّ المائي الرئيس لقرابة خُمس إمدادات الطاقة العالمية.