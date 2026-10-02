بيتكوين تحقق قفزة تاريخية.. أقوى ربع منذ مطلع 2024

خبرني - اختتمت عملة بيتكوين أفضل ربع سنوي لها منذ أكثر من عامين، حيث أنهت الربع الثالث بارتفاع نسبته 44%، وهو أقوى أداء ربع سنوي لها منذ الربع الأول من عام 2024.

وبلغت نسبة المكاسب الدقيقة حوالي 43.88% خلال الربع الثالث من عام 2026، إذ افتتحت بيتكوين هذا الربع عند مستوى يتراوح بين 58500 و58600 دولار.

وبحلول نهاية شهر سبتمبر/أيلول، أغلقت العملة عند مستوى يتراوح بين 84000 و86000 دولار، مما يمثل قفزة تبلغ حوالي 26000 دولار في غضون 3 أشهر.

كما شهد هذا الربع أقوى أداء للبيتكوين في الربع الثالث من العام منذ عام 2017.

وتاريخياً، يبلغ متوسط العوائد في الربع الثالث ما بين 8% و9%، إلا أن نتائج هذا العام جاءت بمعدل يعادل خمسة أضعاف ذلك المعدل المعتاد تقريباً.

وقد أنهت الأشهر الثلاثة المكونة لهذا الربع تداولاتها جميعاً في المنطقة الإيجابية، كما أنهى هذا الصعود سلسلة من ثلاثة أرباع سنوية متتالية شهدت تراجعاً في سعر بيتكوين، وفق موقع "تريدينج فيو".

ويظهر أداء بيتكوين أكثر تميزاً عند مقارنته بالأصول التقليدية، فقد حقق الذهب مكاسب بنسبة 8.7% تقريباً خلال الفترة نفسها، بينما كان أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية أضعف، حيث ارتفعت بنحو 2% فقط خلال الربع.

وكان المحرك الأكبر لهذا الأداء هو التحول في حركة الأموال عبر صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة.

ففي نهاية شهر يوليو/تموز، كانت هذه الصناديق تسجل تدفقات خارجة تراكمية منذ بداية العام تبلغ حوالي 5 مليارات دولار، ولكن بحلول أواخر سبتمبر/أيلول، انقلب هذا الوضع ليُظهر تدفقات صافية داخلة بقيمة مليار دولار تقريباً، وهو ما يمثل تغيراً صافياً قدره 6 مليارات دولار مقارنة بمستوى الانخفاض المسجل في يوليو/تموز.

وتضمن هذا التحول تسجيل رقم قياسي للتدفقات الداخلة في أسبوع واحد بلغ 2.39 مليار دولار.

وفي 17 سبتمبر/أيلول 2026، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إعفاءات لبعض المنصات المختصة بالأسهم المرمّزة، وهي أسهم تقليدية يتم تمثيلها في صورة رموز رقمية (توكنز) على شبكة البلوكشين.

ورغم أن هذه الإعفاءات لا تتعلق ببيتكوين بشكل مباشر، إلا أنها تشير إلى استعداد الجهات التنظيمية لإفساح المجال للمنتجات المالية القائمة على تقنية البلوكتشين.

وبحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول 2026، تراوح سعر تداول بيتكوين بين 83,000 و84,000 دولار.

وبلغ سعر بيتكوين أعلى مستوى له على الإطلاق، قرابة 126 ألف دولار، في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وحتى بعد ارتفاع بنسبة 44% خلال الربع الأخير، سيحتاج بيتكوين إلى الارتفاع بنحو 50% من مستوياته الحالية للوصول إلى ذلك المستوى مجدداً.

وأهم مؤشر هو انعكاس اتجاه صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).

فالتغير الكبير في تدفقات هذه الصناديق، والذي يُقدر بمليارات الدولارات، يعكس قراراً من جانب رؤوس الأموال الحقيقية.

وإذا استمرت هذه التدفقات، فهذا يُشير إلى عودة قاعدة المستثمرين المؤسسيين.

ولطالما كان الربع الأخير من العام فترةً قويةً لبيتكوين، وتُضيف الظروف الاقتصادية الكلية بُعداً آخر من المخاطر، فارتفاع عوائد سندات الخزانة يجعل الأصول الأكثر أماناً أكثر جاذبية، كما أن تغييرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي قد تُغير بسرعة من شهية المخاطرة التي غذّت الربع الثالث.

لذا، ينبغي على المستثمرين مراقبة بيانات تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة الأسبوعية عن كثب، لأنها تُعدّ المؤشر الأوضح على ما إذا كانت رؤوس الأموال الكبيرة ستبقى في مواقعها.