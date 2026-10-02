خطوط زجاج السيارة الخلفي.. سر لا تراه العين

خبرني - تبدو خطوطاً رفيعة على زجاج السيارة الخلفي، لكنها تؤدي وظيفة أساسية تتجاوز التصميم، إذ تتحول عند تشغيل النظام إلى مصدر حرارة يزيل الصقيع والضباب ويحافظ على وضوح الرؤية.

قد تبدو هذه الخطوط جزءاً من تصميم النافذة - أو حتى مجرد خدوش دقيقة - لكنها في الواقع موجودة لغرض عملي للغاية؛ فهذه الخطوط هي عناصر التسخين الخاصة بنظام إزالة الصقيع عن الزجاج الخلفي.

ليست ملصقات

وعلى عكس نظام التدفئة الذي يرفع درجة حرارة مقصورة السيارة، يعتمد نظام إزالة الصقيع عن الزجاج الخلفي على مبدأ المقاومة الكهربائية لتوليد الحرارة مباشرة على سطح الزجاج.

وبحسب تقرير لموتور وان"، تُعد الشرائط الرفيعة التي تراها مسارات موصلة للكهرباء، وهي مصنوعة عادةً من مادة متخصصة مصممة لنقل التيار الكهربائي مع الالتصاق بالزجاج في آن واحد.

وعند تشغيل نظام إزالة الصقيع الخلفي، يسري التيار الكهربائي عبر هذه المسارات.

ونظراً لأن هذه المادة تتمتع بمقاومة كهربائية، فإنها تولد حرارة؛ وتنتشر هذه الحرارة عبر الزجاج الخلفي لتساعد في إزالة الصقيع والجليد والتكثف وحتى الضباب.

وعليك فقط التأكد من إيقاف تشغيل النظام بعد زوال هذه العوالق عن الزجاج، لأنه يستهلك طاقة كهربائية تُستمد في النهاية من المحرك أو البطارية، وذلك حسب حالة تشغيل السيارة.

تقوم العديد من السيارات الحديثة بإيقاف تشغيل النظام تلقائياً بعد فترة زمنية محددة. أما إذا كانت سيارتك لا تقوم بذلك، فإن إيقاف تشغيله يدوياً بمجرد زوال الضباب أو الجليد عن الزجاج الخلفي يُعد ممارسةً جيدة.

لماذا تكون الخطوط أفقية؟

ويتعلق تصميم هذه الخطوط في المقام الأول بمدى التغطية؛ فمن خلال تمديد عناصر التسخين عبر عرض الزجاج الخلفي، تتمكن الشركات المصنعة من توزيع الحرارة على مساحة كبيرة من الزجاج.

كما تساعد المسافات الفاصلة بين الخطوط في توفير تسخين متساوٍ إلى حد معقول دون الحاجة إلى عنصر موصل واحد ضخم.

ويختلف النمط الدقيق للخطوط من مركبة لأخرى بناءً على شكل وحجم الزجاج الخلفي، في حين تتبع الزجاجة الأمامية عادةً استراتيجية مختلفة، إذ تعتمد معظم السيارات بشكل أساسي على الهواء الدافئ القادم من نظام التحكم في المناخ، والذي يتم توجيهه عبر فتحات تهوية موجودة عند قاعدة الزجاج الأمامي.

ومع ذلك، تستخدم بعض المركبات زجاجاً أمامياً مُسخَّناً كهربائياً أو تقنيات تسخين موضعية؛ ويمكن تصميم هذه الأنظمة بطريقة تختلف عن الخطوط الأفقية الواضحة الموجودة في أنظمة إزالة الضباب الخلفية التقليدية، وذلك لضمان وضوح الرؤية.

ويُعد الزجاج الخلفي مثالياً لأنظمة التسخين الكهربائي لأنه لا يتمتع بمزايا تدفق الهواء التي تتوفر للزجاج الأمامي.

هوائيات

وإذا لاحظت وجود خطوط أرفع، سواء كانت عمودية أو مائلة، بجانب خطوط التسخين الأفقية الرئيسية، فلا تفترض أنها جميعاً جزء من النظام نفسه.

وتتضمن بعض أنواع الزجاج الخلفي عناصر هوائي مدمجة داخل الزجاج؛ ويمكن استخدام هذه العناصر لاستقبال إشارات الراديو، وكذلك لأداء وظائف لاسلكية أخرى حسب نوع المركبة.

ولهذا السبب، قد يحتوي الزجاج الخلفي الحديث على تقنيات أكثر مما يبدو للوهلة الأولى؛ إذ يمكن للزجاج أن يعمل في آن واحد كنافذة، ووسيلة للتدفئة، وجزء من نظام الهوائي الخاص بالمركبة.

ماذا يحدث في حال تضرر أحد هذه الخطوط؟

هنا تبرز أهمية تلك الخطوط الصغيرة؛ فإذا تعرض جزء من مسار التسخين للخدش أو الانقطاع، فقد يتوقف تدفق الكهرباء عبر ذلك الجزء بالكامل.

وقد تلاحظ لاحقاً أن شريطاً ضيقاً من الزجاج الخلفي لا يتخلص من التكثف أو الجليد بنفس كفاءة بقية أجزاء الزجاج.

وتجدر الإشارة إلى أن حدوث انقطاع صغير لا يعني بالضرورة تعطل نظام إزالة الضباب الخلفي بالكامل، إذ يمكن لبقية المسارات أن تواصل عملها بشكل طبيعي. في بعض الحالات، يمكن استخدام منتجات إصلاح موصلة متخصصة لإصلاح المسار التالف.

أما في حالات التلف الأكبر، أو المشاكل المتعلقة بالتوصيلات الكهربائية المتصلة بالزجاج، فقد يكون من الضروري اللجوء إلى إصلاح احترافي. وتشمل بعض العلامات الشائعة لتلف مسار نظام إزالة الصقيع ما يلي:

بقاء شريط أفقي مغطى بالصقيع: حيث قد تعمل العناصر الأخرى بشكل طبيعي بينما يظل الجزء التالف بارداً.

بقاء جزء ضيق مغطى بالضباب: إذ يمكن أن يتراكم التكثف على الزجاج في المنطقة التي لا يولد فيها المسار المقطوع حرارة.

وجود تلف مرئي: حيث يمكن أحياناً ملاحظة خدوش أو تقشر أو انقطاع في المادة الموصلة عند فحص الزجاج عن كثب.

استمرار عمل بقية الشبكة: فوجود مسار مقطوع واحد لا يؤدي بالضرورة إلى تعطل نظام إزالة الصقيع الخلفي بالكامل.