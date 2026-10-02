«خمسين خمسين» الحلقتان 6 و7.. كندة علوش تخطط لسرقة نصف مليون جنيه

خبرني - شهدت الحلقتان السادسة والسابعة من مسلسل «خمسين خمسين» تصاعدًا في الأحداث، بعدما واصلت رانيا وعصابتها خطط استعادة الحقوق بطرق احتيالية.

بدأت الحلقة السادسة بتطور جديد في حياة أمريكاني، الذي يجسد شخصيته معتز هشام، بعدما دخل في شجار مع جار رامي، الذي تعمد إصابته خلال سباق للسيارات حتى يتمكن من الفوز.

أحداث الحلقة السادسة من «خمسين خمسين»

وأبلغت والدة الجار صاحب السوبر ماركت الذي يعمل فيه أمريكاني بما حدث، ليقرر الأخير طرده من المكان الذي كان يعمل ويقيم فيه، ما دفعه إلى اللجوء لمنزل صديقه رامي، الذي رحب بإقامته معه.

ورغم عدم ترحيب رانيا بوجوده في المنزل، أقنعها رامي بأن صديقه سيبقى لمدة يومين فقط، وخلال هذه الفترة ظهرت تفاصيل جديدة عن حياة أمريكاني، إذ تبين أنه ينحدر من إحدى المحافظات، وأن والدته توفيت، ما دفعه إلى الانتقال للقاهرة بحثًا عن فرصة عمل.

وفي المقابل، واصلت رانيا جهودها لمساعدة أم محمود في استعادة حقوقها من طليقها الأول، صاحب مزرعة الأبقار، واتفقت مع رامي وأمريكاني وإسراء على تنفيذ خطة احتيالية.

وتقمص أفراد المجموعة دور وفد تابع لوزارة الصحة، مدعين أنهم يجرون تفتيشًا على المزرعة، قبل أن تتمكن رانيا من الحصول على ست بقرات بحجة إصابتها بفيروس منتشر.

وبعد بيع الأبقار، اقتربت قيمة الأموال من نصف مليون جنيه، وحصلت أم محمود على المبلغ الذي تحتاجه لسداد ديون ابنها والمساهمة في إخراجه من السجن، بينما تقاسم أفراد المجموعة بقية الأموال.

أحداث الحلقة السابعة من «خمسين خمسين»

شهدت الحلقة السابعة أزمة جديدة في حياة رانيا، بعدما حاولت بيع نصيبها من الأرض التي ورثتها عن والدها، لكنها لم تتمكن من الحصول على المبلغ الذي يناسب احتياجاتها.

وفي الوقت نفسه، تلقت رانيا تحذيرًا من شركة التمويل العقاري التي تمول منزلها، بسبب تأخرها لفترة طويلة عن سداد الأقساط، ما جعلها مهددة بفقدان منزلها.

وتعود الأزمات التي تعيشها رانيا إلى ما فعله زوجها، بعدما طلقها غيابيًا واستولى على أمواله وفر هاربًا، تاركًا إياها وابنها رامي دون مصدر للإنفاق.

على الجانب الآخر، قرر أمريكاني بدء مشروع خاص لتوصيل الطلبات إلى المنازل، وسعى للحصول على توكيل من إحدى الشركات الكبرى بمساعدة رامي ومدربه سامح، الذي يجسد دوره حازم إيهاب.

لكن المشروع واجه عقبة منذ بدايته، بعدما تعرض أمريكاني لمضايقات من صاحب مشروع مجاور يقدم الخدمة نفسها ويحمل توكيلًا من الشركة ذاتها.

ومع تصاعد أزمتها المالية، بدأت رانيا التفكير في تنفيذ عملية احتيال جديدة، بهدف إعادة حق إحدى المتضررات والحصول على نسبة من الأموال التي تستردها.

وساعدتها إسراء في وضع الخطة من خلال موكلة في مكتب المحاماة الذي تعملان به، بعدما تعرضت الأخيرة للظلم من طليقها ووالدته.

وتستهدف الخطة هذه المرة والدة الطليق، التي تجسد شخصيتها ليلى عز العرب، وهي صاحبة دار للمسنين، حيث تخطط رانيا وعصابتها للاستيلاء على خزينة الدار التي تحتوي على أكثر من 500 ألف جنيه.

ولتنفيذ الخطة، قررت رانيا إرسال أم محمود إلى دار المسنين، لتتظاهر بأنها سيدة مسنة تحتاج إلى الإقامة هناك، وتقوم بمراقبة المكان وتوفير المعلومات اللازمة لرانيا وأفراد المجموعة قبل تنفيذ عملية السرقة.

موعد عرض مسلسل «خمسين خمسين»

يعرض مسلسل «خمسين خمسين» أسبوعيًا مساء كل خميس في تمام الساعة العاشرة، وتدور أحداثه على مدار 15 حلقة، في إطار يجمع بين الدراما والكوميديا والتشويق.

وتجسد كندة علوش شخصية رانيا، بينما تقدم ياسمينا العبد دور إسراء، ويشارك معتز هشام في العمل بشخصية أمريكاني، فيما تجسد انتصار شخصية أم محمود، ويظهر حمزة دياب في دور رامي، ويقدم حازم إيهاب شخصية الكابتن سامح.

ويضم المسلسل عددًا من ضيوف الشرف، من بينهم عمرو يوسف وأحمد فهمي وحاتم صلاح وفدوى عابد وشيماء سيف، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب.

والعمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هاشم، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وتتمحور قصته حول رانيا، وهي محامية تتغير حياتها بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجئ، لتبدأ رحلة مختلفة تسعى خلالها لاستعادة حياتها ومواجهة ما تعرضت له بمساعدة ابنها.