هاتف Realme C100.. تعرف على السعر والمواصفات والألوان

خبرني - يجمع هاتف Realme C100 بين بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة، وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب تقنيات الشحن السريع ومقاومة الماء والغبار، فضلا عن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل.



يأتي الهاتف ببطارية سعة 8000 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، إلى جانب الشحن العكسي بقدرة تصل إلى 10 واط، ما يتيح استخدام الهاتف لشحن أجهزة أخرى متوافقة.

ووفقًا للشركة، صُممت البطارية للاحتفاظ بنسبة 80% أو أكثر من صحتها بعد 7 سنوات، استنادًا إلى بيانات مختبرات "ريلمي".

شاشة Realme C100 بمعدل تحديث 120 هرتز

يضم الهاتف شاشة بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وسطوع يبلغ 1200 شمعة، كما يدعم وضعًا مخصصًا لراحة العين، لتوفير تجربة مشاهدة أكثر سلاسة.

مقاومة الماء والصدمات في Realme C100

يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار "IP69 Pro"، مع اختبارات لمقاومة الماء على عمق يصل إلى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة، بحسب الشركة.

كما اجتاز اختبارات مقاومة الصدمات وفق المعيار العسكري "MIL-STD-810H"، ويستطيع تحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى مترين، وفقًا لبيانات "ريلمي"، مع الاستعانة بزجاج "ArmorShell" لتعزيز الحماية.

أداء Realme C100 وتقنيات الألعاب

يضم الهاتف محرك "Flux" لتحسين سلاسة النظام، إلى جانب وضع "GT BOOST" لتعزيز أداء الألعاب وتحسين استقرار معدل الإطارات.

كما يوفر تقنية التبريد "Hyper Cooling"، التي تقول الشركة إنها تستطيع خفض درجة حرارة الجهاز خلال دقيقتين، بما يصل إلى 2.8 درجة مئوية.

كاميرا Realme C100 بدقة 50 ميغابكسل

يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع أدوات لتحرير الصور، تشمل إزالة العناصر غير المرغوب فيها وتحسين الوضوح والتفاصيل.

ويدعم الهاتف أيضًا تصوير الفيديو ثنائي العرض، إلى جانب وضع التصوير العمودي "البورتريه".

ألوان Realme C100 ونظام التشغيل

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي الأبيض الفاخر، والبنفسجي الملكي، والبني المتين، مع تصميم بإطار منحني لتوفير قبضة مريحة.

ويعمل الهاتف بواجهة "realme UI 7.0" المبنية على نظام التشغيل "Android 16"، كما يتيح الوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي "Gemini" من خلال الضغط المطول على زر التشغيل.

سعر هاتف Realme C100

يبلغ سعر هاتف Realme C100 نحو 200 يورو، وفقًا لموقع "GSMArena" المتخصص في أخبار الهواتف الذكية ونشر مواصفاتها وأسعارها.