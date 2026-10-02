التعداد السكاني في الأردن على موعد مع النتائج.. 10 دراسات في 2027

خبرني - رجح مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، بدء إصدار نتائج التعداد السكاني مع بدايات عام 2027، على أن يستمر إصدارها خلال العام ذاته.

وقال فريحات، في تصريحات للتلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، إن التعداد السكاني يمثل ممارسة عالمية فضلى، تسهم في تجويد الخدمات من خلال معرفة احتياجات المواطنين والمقيمين، بما يعود بالفائدة على الأجيال المقبلة.

وأوضح أن نتائج التعداد تنقسم إلى نتائج سريعة الإصدار، وأخرى تحليلية تشتق من بيانات التعداد، ويتم مقارنتها بنتائج التعدادات السابقة.

وبين أن دائرة الإحصاءات العامة ستطلق 10 دراسات خلال عام 2027، منبثقة عن نتائج التعداد السكاني.