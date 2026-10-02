أميرة أديب تحسم الجدل حول احتفالية أصدقائها: «كان احتفاءً بالصداقة»

خبرني - حسمت الفنانة أميرة أديب الجدل المثار حول صور ظهرت خلالها في احتفالية مع 3 من أصدقائها، موضحة حقيقة المناسبة التي أثارت تساؤلات واسعة.

وأوضحت أميرة أديب أن المناسبة لم تكن حفل زفاف كما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها أقيمت للاحتفاء بالصداقة التي تجمع أصدقاءها الثلاثة، بعد سنوات طويلة من معرفتهم ببعضهم.

أميرة أديب تكشف تفاصيل الاحتفالية

وقالت أميرة أديب، في فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها وأصدقاءها كانوا يتحدثون عن فكرة الزواج والاحتفال به، مشيرة إلى أن الاحتفال بالعلاقات لا ينبغي أن يقتصر فقط على العلاقات الرومانسية بين الأزواج.

وأضافت أن الفكرة جاءت من الرغبة في الاحتفاء بالعلاقات الإنسانية المهمة، ومن بينها الصداقات التي تستمر لسنوات، موضحة أن الأصدقاء يمكن أن يكون لهم دور محوري في حياة بعضهم البعض، ويستحقون الاحتفال بهذه العلاقة وتوثيقها.

وأشارت إلى أنهم قرروا إقامة احتفال يشبه أجواء حفلات الزفاف، لكن بهدف تقدير الصداقة وإبراز أهميتها، موضحة أن أصدقاءها الثلاثة يعرفون بعضهم منذ نحو 15 عامًا.

وأكدت أن الرجال الثلاثة مرتبطون بالفعل، وأن الاحتفالية لم تكن زفافًا يجمع بينهم، وإنما مناسبة مخصصة للاحتفال بصداقتهم وتكريم السنوات التي جمعتهم معًا.

رسالة أميرة أديب عن معنى الصداقة

وتابعت أميرة أديب موضحة رؤيتها الخاصة للعلاقات الإنسانية، قائلة إنها تعتبر الصداقة نوعًا من الارتباط، لكنه لا يقوم على الجانب الرومانسي، مشيرة إلى تنظيم عدد من الفعاليات خلال اليوم للتأكيد على قيمة الصداقة وأهميتها.

وشددت على أن الاحتفالية جاءت في إطار تقدير العلاقات الإنسانية والاحتفاء بها، مؤكدة أنها لم تكن مخالفة للعادات أو الثقافات، وإنما حملت هدفًا يتعلق بتقدير معنى الصداقة والاحتفاء بالروابط التي تستمر لسنوات طويلة.

وكانت صور وفيديوهات من الاحتفالية قد انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما فتح بابًا واسعًا للتكهنات حول طبيعة المناسبة، قبل أن توضح أميرة أديب تفاصيلها وتحسم الجدل بشأنها.