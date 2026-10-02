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رفض بيع السجائر لشاب عمره 17 عاما.. فكانت النهاية مأساوية لأردني في شيكاغو

  • 02 أكتوبر 2026
  • 21:50
رفض بيع السجائر لشاب عمره 17 عاما فكانت النهاية مأساوية لأردني في شيكاغو

خبرني - لقي الأردني محمد فايق الحشايشة، المعروف بين معارفه باسم "أبو فارس"، مصرعه داخل متجر للسجائر في مدينة شيكاغو الأميركية، بعد واقعة بدأت برفضه بيع السجائر لشاب يبلغ من العمر 17 عاما، وفقا لرواية أفراد عائلته.

وبحسب المعلومات التي نقلتها العائلة، دخل الشاب المتجر قرابة الساعة 9:27 مساء الخميس بالتوقيت المحلي، وطلب شراء السجائر، إلا أن الحشايشة رفض طلبه لعدم بلوغه السن القانونية، وطالبه بإبراز بطاقة الهوية للتأكد من عمره.

وغادر الشاب المتجر بعد رفضه تقديم هويته، قبل أن يعود في وقت لاحق، وبحسب رواية ذوي الحشايشة، أطلق النار عليه، لتصيبه رصاصة في منطقة الحنجرة وتخرج من الرقبة، ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته.

وقالت العائلة إن السلطات الأميركية تمكنت من تحديد هوية المشتبه به في إطلاق النار، فيما تتواصل عمليات البحث عنه تمهيدا للقبض عليه واستكمال التحقيقات وإحالته إلى القضاء.

وأثارت وفاة الحشايشة حالة من الحزن والصدمة بين أفراد الجالية الأردنية والعربية في شيكاغو، فيما نعت عشيرة الحشايشة في الأردن والولايات المتحدة ابنها، مطالبة بكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤول عنها وفقا للقانون.

وتواصل الجهات المختصة في مدينة شيكاغو تحقيقاتها في القضية، فيما تبقى التفاصيل النهائية للحادثة مرتبطة بما ستعلنه السلطات الأميركية رسميا.

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