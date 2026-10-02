الطاقة الدولية: أسعار النفط بدأت بالانخفاض

خبرني - قال فاتح بيرول ​مدير وكالة الطاقة الدولية ‌اليوم الجمعة إن أسعار النفط بدأت في الانخفاض ​عقب قرار سحب ​100 مليون برميل من ⁠احتياطيات النفط والوقود.



وأضاف "اتخذنا ​اليوم خطوة بشأن الديزل. ​فقد عقدنا اجتماعا مع قادة العالم وأعلنا أننا سنشرع ​مرة أخرى في ​سحب 100 مليون برميل من النفط".



وأردف ‌قائلا "بدأت ⁠الأسعار في الانخفاض".



وأضاف "آمل أن تكون هذه خطوة مفيدة لكل من ​العالم وتركيا".



​وكان ⁠بيرول يتحدث في إسطنبول خلال ​مؤتمر صحفي بعنوان "تمويل ​التحول: ⁠تركيا في طريقها إلى كوب31"، استضافه رئيس جمعية ⁠البنوك ​التركية ألب أصلان ​جاكار.