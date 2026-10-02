الطاقة الدولية: أسعار النفط بدأت بالانخفاض

خبرني - قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة إن أسعار النفط بدأت في الانخفاض عقب قرار سحب 100 مليون برميل من احتياطيات النفط والوقود.
وأضاف "اتخذنا اليوم خطوة بشأن الديزل. فقد عقدنا اجتماعا مع قادة العالم وأعلنا أننا سنشرع مرة أخرى في سحب 100 مليون برميل من النفط".
وأردف قائلا "بدأت الأسعار في الانخفاض".
وأضاف "آمل أن تكون هذه خطوة مفيدة لكل من العالم وتركيا".
وكان بيرول يتحدث في إسطنبول خلال مؤتمر صحفي بعنوان "تمويل التحول: تركيا في طريقها إلى كوب31"، استضافه رئيس جمعية البنوك التركية ألب أصلان جاكار.