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الطاقة الدولية: أسعار النفط بدأت بالانخفاض

  • 02 أكتوبر 2026
  • 21:08
الطاقة الدولية أسعار النفط بدأت بالانخفاض

 خبرني - قال فاتح بيرول ​مدير وكالة الطاقة الدولية ‌اليوم الجمعة إن أسعار النفط بدأت في الانخفاض ​عقب قرار سحب ​100 مليون برميل من ⁠احتياطيات النفط والوقود.

وأضاف "اتخذنا ​اليوم خطوة بشأن الديزل. ​فقد عقدنا اجتماعا مع قادة العالم وأعلنا أننا سنشرع ​مرة أخرى في ​سحب 100 مليون برميل من النفط".

وأردف ‌قائلا "بدأت ⁠الأسعار في الانخفاض".

وأضاف "آمل أن تكون هذه خطوة مفيدة لكل من ​العالم وتركيا".

​وكان ⁠بيرول يتحدث في إسطنبول خلال ​مؤتمر صحفي بعنوان "تمويل ​التحول: ⁠تركيا في طريقها إلى كوب31"، استضافه رئيس جمعية ⁠البنوك ​التركية ألب أصلان ​جاكار.

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