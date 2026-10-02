منشور يحذر من الإغماء داخل الحمام صباحا.. ويقدم نصائح للوقاية

خبرني - حذرت الدكتورة ماريان ماهر، في منشور عبر صفحتها، من مخاطر التعرض للدوخة أو الإغماء داخل الحمام، خاصة في ساعات الصباح، وقدمت مجموعة من النصائح لتجنب هذه الحالات والتعامل معها عند حدوثها.

وأوضحت ماهر أن الانتقال المفاجئ من النوم إلى الوقوف، إلى جانب التعرض لمياه شديدة السخونة أو البرودة، قد يؤدي -بحسب ما ذكرت- إلى انخفاض ضغط الدم وتراجع تدفق الدم إلى الدماغ، ما قد يسبب الدوخة أو الإغماء.

ونصحت بعدم النهوض من السرير بشكل مفاجئ، داعية إلى الجلوس لمدة تتراوح بين 30 و60 ثانية بعد الاستيقاظ، وتحريك اليدين والقدمين والتنفس بعمق قبل الوقوف.

كما دعت إلى شرب الماء قبل الاستحمام، وتجنب سكب الماء مباشرة على الرأس، والبدء بالماء على القدمين وباقي الجسم قبل الوصول إلى الرأس، مع تجنب إطالة الوقوف تحت الدش، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت إلى ضرورة الانتباه بشكل أكبر لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم أو فقر الدم، أو يتناولون أدوية الضغط ومدرات البول، وكذلك عند الصيام لفترات طويلة.

وأكدت أن ظهور أعراض مثل زغللة العينين، أو اسوداد الرؤية، أو الغثيان، أو الخفقان، أو الشعور بقرب الإغماء يستدعي التوقف عن الاستحمام والجلوس فورا لتجنب السقوط والإصابة.

ودعت إلى اتخاذ إجراءات احترازية داخل الحمام، منها استخدام دواسة مانعة للانزلاق، وعدم إغلاق الباب بإحكام عند الاستحمام منفردا، وإبلاغ أحد أفراد الأسرة بدخول الحمام.

وشددت ماهر على أهمية عدم تجاهل الأعراض التحذيرية، معتبرة أن التعامل معها مبكرا قد يساعد في تجنب مخاطر السقوط والإصابات الناتجة عن الإغماء.