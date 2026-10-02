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  • رحيل أحد أكبر معمري صويلح.. الحاج أحمد يوسف نوح في ذمة الله عن 103 أعوام

رحيل أحد أكبر معمري صويلح.. الحاج أحمد يوسف نوح في ذمة الله عن 103 أعوام

  • 02 أكتوبر 2026
  • 20:41
رحيل أحد أكبر معمري صويلح الحاج أحمد يوسف نوح في ذمة الله عن 103 أعوام

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج أحمد يوسف نوح الحاج قاسم قالا (أبو وليد)، عن عمر ناهز 103 أعوام، بعد مسيرة طويلة في صويلح.

والفقيد والد كل من نسرين، جانيت، هدى، مجدة، عمر، رندة، والمرحوم وليد، وشقيق المرحومين سعد الدين وسامي.

ويشيع جثمانه الطاهر، السبت 3/10/2026، بعد صلاة الظهر، إلى مقبرة الشركس في صويلح، على أن تقام صلاة الجنازة في ساحة المقبرة.

وتقبل التعازي للرجال والنساء يومي السبت والأحد فقط، من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساء، في الجمعية الخيرية الشركسية - المركز - الروابي - الدوار السابع - شارع عمر الطيبة، دخلة الترخيص سابقا.

وتكون التعازي للرجال في قاعة شركيسيا، وللنساء في قاعة ألبروز.

ولا تنسوا الفقيد من صالح دعائكم بالرحمة والمغفرة.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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