فلاي دبي تعلّق رحلاتها إلى تل أبيب حتى إشعار آخر

خبرني - أعلنت شركة «فلاي دبي» تعليق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى إشعار آخر، وذلك بناءً على طلب من السلطات المختصة.

ويأتي القرار في أعقاب حادثة الطائرة التابعة للشركة التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، والتي شهدت محاولة يُشتبه بأن مساعد الطيار العُماني نفذها للسيطرة على الطائرة، قبل أن تتمكن من الهبوط في السعودية.

وتجري السلطات المعنية تحقيقات في ملابسات الحادث، فيما لا تزال دوافع مساعد الطيار والجهات المحتمل ارتباطها بالواقعة قيد البحث.

ولم تحدد الشركة في إعلانها موعداً لاستئناف الرحلات إلى تل أبيب، مؤكدة أن التعليق سيستمر حتى إشعار آخر.