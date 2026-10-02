*
الاحد: 04 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الدميسي يوضح: لم أقصد تنحي إدارة الوحدات.. والقادم أجمل

  • 02 أكتوبر 2026
  • 19:50
الدميسي يوضح لم أقصد تنحي إدارة الوحدات والقادم أجمل

خبرني - أوضح الرئيس الفخري لنادي الوحدات عماد الدميسي، الجمعة، أن حديثه الذي ظهر في مقابلة تلفزيونية اليوم بشأن إدارة النادي لم يكن مقصوده المطالبة بتنحي الإدارة الحالية أو استقالتها.

وقال الدميسي، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن إدارة نادي الوحدات "منتخبة ولها الاحترام والتقدير"، مشيرا إلى أنه جرى قبل يومين اجتماع ودي وأخوي بهدف بحث مصلحة النادي.

وأضاف أن مقصده من حديثه هو "ترك المجال في أمور التطوير القادمة من أجل النادي"، مؤكدا أن هدفه يتمثل في خدمة الوحدات ودعم مسيرته خلال المرحلة المقبلة.

وكان الدميسي قد قال في وقت سابق، خلال ظهوره في برنامج "المجلة الرياضية" عبر شاشة القناة الرياضية، إن المرحلة المقبلة تتطلب منح الفرصة لأشخاص لديهم أفكار جديدة، داعيا إلى وضع الفكر القديم والمحسوبيات جانبا.

وفي توضيحه، وجه الدميسي رسالة إلى جماهير الوحدات قائلا: "أبشروا يا جمهور الوحدات والقادم أجمل"، داعيا إلى توحيد الجهود خلف الفريق والمدرب عماد النحاس.

وختم منشوره بالقول: "أبشرووووا".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إصابة مفاجئة تبعد يوسف أبو جلبوش عن التدريبات
إصابة مفاجئة تبعد يوسف أبو جلبوش عن التدريبات
  • 2026-10-04 19:21
أزمة رونالدو تتسبب بإنهاء المؤتمر الصحفي لمدرب البرتغال مبكرا
أزمة رونالدو تتسبب بإنهاء المؤتمر الصحفي لمدرب البرتغال مبكرا
  • 2026-10-04 17:14
ختام آسياد 2026.. والأردن ينهي مشاركته بـ11 ميدالية
ختام آسياد 2026.. والأردن ينهي مشاركته بـ11 ميدالية
  • 2026-10-04 15:15
وداعية الأسطورة ميسي.. موعد مباراة الأرجنتين القادمة أمام منتخب بنين
وداعية الأسطورة ميسي.. موعد مباراة الأرجنتين القادمة أمام منتخب بنين
  • 2026-10-04 13:09
بعد أزمة مانشستر سيتي.. هل ينتقل هالاند إلى بايرن ميونخ؟
بعد أزمة مانشستر سيتي.. هل ينتقل هالاند إلى بايرن ميونخ؟
  • 2026-10-04 11:44
تدخل حكومي مفاجئ لاحتواء أزمة رونالدو وجيسوس
تدخل حكومي مفاجئ لاحتواء أزمة رونالدو وجيسوس
  • 2026-10-04 09:31