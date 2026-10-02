الدميسي يوضح: لم أقصد تنحي إدارة الوحدات.. والقادم أجمل

خبرني - أوضح الرئيس الفخري لنادي الوحدات عماد الدميسي، الجمعة، أن حديثه الذي ظهر في مقابلة تلفزيونية اليوم بشأن إدارة النادي لم يكن مقصوده المطالبة بتنحي الإدارة الحالية أو استقالتها.

وقال الدميسي، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن إدارة نادي الوحدات "منتخبة ولها الاحترام والتقدير"، مشيرا إلى أنه جرى قبل يومين اجتماع ودي وأخوي بهدف بحث مصلحة النادي.

وأضاف أن مقصده من حديثه هو "ترك المجال في أمور التطوير القادمة من أجل النادي"، مؤكدا أن هدفه يتمثل في خدمة الوحدات ودعم مسيرته خلال المرحلة المقبلة.

وكان الدميسي قد قال في وقت سابق، خلال ظهوره في برنامج "المجلة الرياضية" عبر شاشة القناة الرياضية، إن المرحلة المقبلة تتطلب منح الفرصة لأشخاص لديهم أفكار جديدة، داعيا إلى وضع الفكر القديم والمحسوبيات جانبا.

وفي توضيحه، وجه الدميسي رسالة إلى جماهير الوحدات قائلا: "أبشروا يا جمهور الوحدات والقادم أجمل"، داعيا إلى توحيد الجهود خلف الفريق والمدرب عماد النحاس.

وختم منشوره بالقول: "أبشرووووا".