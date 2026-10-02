عقار جديد يحارب دهون البطن مباشرة ويعزز فقدان الوزن

خبرني - كشف باحثون عن حقنة تجريبية لإنقاص الوزن تساعد على إزالة الدهون المتراكمة تحت الجلد، مع خفض الدهون الحشوية المحيطة بالأعضاء الداخلية المرتبطة بارتفاع مخاطر أمراض القلب والسكري.

ويعمل العقار المسمى "CBL-514" بآلية تختلف عن أدوية إنقاص الوزن المنتشرة مثل "ويغوفي" و"مونجارو"، حيث يستهدف الخلايا الدهنية مباشرة ويحفز تدميرها، بدلا من الاعتماد أساسا على تقليل الشهية وتعزيز الشعور بالشبع.

وفي تجربة سريرية من المرحلة الثانية، سجل نحو 70% من المشاركين الذين حصلوا على العقار انخفاضا ملموسا في الدهون تحت الجلد خلال مدة العلاج. كما أظهرت قياسات التصوير بالرنين المغناطيسي تراجعا في الدهون الحشوية لدى المشاركين الذين تلقوا العقار.

وشملت الدراسة 41 مشاركا حصلوا على جرعات وصلت إلى 600 ملليغرام من CBL-514 أو دواء وهمي على مدى ثلاثة أشهر. وبعد شهر من آخر جرعة، انخفضت مستويات الدهون الحشوية في المجموعة التي تلقت العقار بنحو 12% مقارنة ببداية الدراسة، فيما ارتفعت بنحو 6% في المجموعة التي حصلت على الدواء الوهمي.

وبعد شهرين، ظلت مستويات الدهون الحشوية أقل بنحو 10% في مجموعة العقار، بينما ارتفعت في المجموعة الأخرى بنحو 11.8%.

وقال الدكتور تيموثي غارفي، أحد المشرفين على الدراسة، إن النتائج قد تفيد من الناحية التجميلية، مثل تقليل دهون البطن، غير أن الأهمية الصحية الأكبر تتعلق بخفض وزن الجسم والدهون الحشوية، إلى جانب تحسن محتمل في مؤشرات مثل ضغط الدم والكوليسترول.

ودرس الباحثون كذلك استخدام CBL-514 مع "تيرزيباتايد"، المادة الفعالة في "مونجارو". وفي تجارب على الجرذان، أسفر الجمع بين العقارين عن فقدان وزن أكبر، كما استعادت الحيوانات وزنا أقل بعد التوقف عن استخدام "تيرزيباتايد".

ويرجح الباحثون أن السبب يعود إلى تدمير الخلايا الدهنية، ما قد يقلص قدرة الجسم على تكوين الدهون وتخزينها من جديد، لكنهم يشددون على أن هذا التأثير يحتاج إلى مزيد من الدراسة. وكانت الآثار الجانبية المسجلة في التجربة محدودة، إذ اقتصرت على احمرار وألم في موضع الحقن.

ورغم النتائج الأولية المشجعة، يؤكد الباحثون ضرورة إجراء تجارب أكبر وفترات متابعة أطول للتحقق من سلامة العقار وفعاليته واستمرار تأثيره على المدى الطويل.

ومن المقرر أن تبدأ تجربتان سريريتان من المرحلة الثالثة لتقييم CBL-514 على نطاق أوسع.

وتأتي هذه النتائج وسط استمرار الأبحاث لتطوير علاجات جديدة لإنقاص الوزن والحد من استعادته بعد التوقف عن العلاج. ومن بين هذه العلاجات عقار تجريبي آخر يعرف باسم "EloraTZP"، أظهرت دراسة دامت 48 أسبوعا أنه ساعد المشاركين على فقدان ما يصل إلى 23.3% من وزن الجسم.