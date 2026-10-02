شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز تسجل أعلى مستوى منذ الحرب

خبرني - أظهرت بيانات لشركات متخصصة في التحليلات أن عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال العابرة لمضيق هرمز، ارتفع في سبتمبر/أيلول إلى أعلى مستوى شهري منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، رغم استمرار المخاوف الأمنية وحالة الغموض.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي إن 19 شحنة في المجمل من الغاز الطبيعي المسال عبرت الممر المائي الحيوي في سبتمبر/ أيلول،.

وقال كبير المحللين في ستاندرد آند بورز، إريك يب، إن ذلك يقارن مع 15 شحنة في يونيو/ حزيران، عندما بدأ اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يدخل حيز التنفيذ.

وأوضح: "تسارعت حركة عبور شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز في النصف الثاني من سبتمبر/ أيلول، وإذا استمر هذا الاتجاه خلال أكتوبر/ تشرين الأول، فقد نشهد تعافيا في إجمالي العبور الشهري إلى 25% من مستويات ما قبل الحرب".

تظهر بيانات كبلر أن 21 شحنة في المجمل من الغاز الطبيعي المسال عبرت مضيق هرمز في سبتمبر/ أيلول، ارتفاعا من 15 شحنة في يونيو/ حزيران.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية عبور عدد أكبر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، سواء المحملة أو الفارغة، مضيق هرمز رغم الصراع.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من كبلر ومجموعة بورصات لندن هذا الأسبوع ظهور ثلاث ناقلات إضافية للغاز الطبيعي المسال تحمل شحنات للتصدير خارج الممر المائي.

تعمد العديد من السفن التي تعبر المضيق إلى ما تعرف بعمليات "العبور المظلم" من خلال إيقاف أجهزة الإرسال الخاصة بنظام التعريف الآلي للسفن لتجنب رصدها.

وقال يب: "يبقى القلق الرئيسي هو ما إذا كان بالإمكان الحفاظ على عبور شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال فصل الشتاء".

وأضاف أن ذلك يتوقف على ما إذا كانت إيران ستلجأ إلى تصعيد عسكري أكثر خطورة إذا اعتبرت أن ارتفاع الصادرات عبر المضيق يقلص نفوذها المرتبط بسيطرتها عليه، وما إذا كانت قوافل الشحن التي ترافقها البحرية الأمريكية ستتمكن من الاستمرار رغم التكلفة المرتفعة.

وكان مضيق هرمز ممرا لنحو خمس إمدادات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير/ شباط.