38% فقط إشغال فنادق الأردن.. ماذا يحدث في البترا؟

خبرني - قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات، الجمعة، إن نسب إشغال الفنادق في الأردن ما تزال دون المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن النسبة المفترضة خلال الفترة الحالية تتراوح بين 70 و80%.

وأوضح هلالات لـ"المملكة" أن الظروف الإقليمية أدت إلى انخفاض أعداد السياح، مبينا أن ذروة الموسم السياحي تكون خلال أشهر آذار ونيسان وأيار، إضافة إلى أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني.

وأضاف أن موعد عودة الطيران منخفض التكاليف لا يزال غير واضح، موضحا أن شركة واحدة فقط عادت إلى العمل في 22 أيلول، بواقع رحلتين إلى 3 رحلات أسبوعيا، معربا عن أمله بعودة شركات الطيران منخفض التكاليف.

وبحسب بيانات جمعية الفنادق الأردنية، بلغ متوسط نسبة إشغال المنشآت الفندقية في الأردن 38% خلال أيلول 2026، بواقع 256,097 ليلة مشغولة من أصل 532,860 ليلة متاحة.

وسجلت عمان أعلى نسبة إشغال بين المناطق السياحية الرئيسية، بواقع 59%، تلاها البحر الميت بنسبة 44%، فيما سجلت البترا أدنى نسبة إشغال بواقع 12%.

وعن السياحة في البترا، قال هلالات إن الإقبال على الفنادق فيها تراجع منذ الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول 2023، مشيرا إلى وجود منشآت فندقية مغلقة، إلى جانب منشآت لم تدخل ضمن البيانات المزودة.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة تعملان على زيادة أعداد الزوار من خلال إقامة فعاليات واحتفالات، الأمر الذي قد يسهم في رفع أعداد الزوار.

وتابع أن الحكومة تروج للسياحة في الأردن من أسواق بديلة للأسواق الأوروبية، مثل الصين واليابان، مؤكدا أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين ستزيد من أعداد السياح الصينيين إلى الأردن.

وأظهرت البيانات أن فنادق الخمس نجوم في عمان سجلت أعلى نسبة إشغال بين الفئات الرئيسية، بواقع 76%، تلتها فنادق الأربع نجوم بنسبة 55%، ثم فنادق الثلاث نجوم بنسبة 47%.

وفي البحر الميت، بلغت نسبة إشغال فنادق الخمس نجوم 50%، مقابل 37% لفنادق الأربع نجوم، بينما سجلت فنادق الخمس نجوم في البترا 18%، والأربع نجوم 16%، والثلاث نجوم 3%.