هم، وليس أنتم!!

في موسم ندوات مَجمع اللغة العربية بحضور د. محمد عدنان البخيت، ورفاقه في إدارة المجمع، ناقشت الندوة الأولى

التي أدارها د. محمد حوّر، وشارك فيها د. صلاح جرار، د. ياسين أبو الهيجاء.

أعلن الجميع أن اللغة العربية ليست بخير، ما ينذر بأن مستقبلها ليس مشرقًا. وعلى العموم تحية لمجمع اللغة العربية!

( ١ )

تحديات!

أعلن المتحدثون تحدياتٍ عديدةً

"معروفة " تواجه اللغة مثل تفوّق اللغات الأجنبية: سهولة، وانتشارًا وتعليمًا، واهتمامًا! ما يجعل اللغة العربية في موقف النضال من أجل البقاء!! فالفكر الأجنبي متفوق، ولذلك هو من أحرز التقدم العلمي، وفرض مصطلحات الإنترنت، والكمبيوتر، والموبايل وغيرها.ما اضطرنا إلى نحت كلمات، مثل: سيّف، وبتْوَنَ"لمن يتزرْوَق" بين السيارات، وغوْغَلَ، وأتْمَتَ…إلخ.

اعترف الجميع أن اللغة كائن نامٍ.

ولكن الاختراعات تفوق في سرعتها سرعة نمو اللغات، ما يجعل "نحْت" الكلمات العربية من الأجنبية مشروعًا!

هذا كله معروف! فاللغة تصنع التقدم، أو تواكبه، ولذلك تلهث لغتنا خلف التقدم لتصل منهكة!

( ٢ )

لغة القرآن الكريم



وكالعادة في كل ندوة لغة تظهر مقولة: القرآن الكريم حفظ اللغة!فلا خوف عليها! أثير سؤال:

القرآن الكريم حفظ اللغة، ولكن اللغة العربية كائن حي نامٍ! فمن سيحفظ ما يستجد من نموّ لغوي؟؟

كما أثيرت أسئلة مثل:

_هل يجوز استخدام كلمات قرآنية، وتعابير في حياتنا اليومية؟

_هل يجوز أن يقول موظف لمديره: احكم فأنت الواحد القهّار!

أو يقول راوٍ: وما أدراك ما العقبة!

أو يقول شخص لأمّه: يا من شرحتِ لي صدري! أو يقول شخص لزوجته: أنت حبيبتي وحدك دون شريك لك؟

بقيت أسئلة دون جواب!!!

فلا أحد يريد الخوض في هكذا أمور حتى لو كانت لغوية!!

( ٣ )

المناهج، المناهج، المناهج!

في كل ندوة يصب المتحدثون جام غضبهم على المناهج، والكتب المدرسية! وخاصة كتب اللغة العربية، حيث المطالبة بِ:

نصوص زمان، وشعر زمان، وأدبيات زمان التي كانت تعلم النحو، والبلاغة "والمحفوظات"،وأمورًا غيرها…

وهناك اتفاق بين الجميع إلى أنّ مناهج اللغة العربية تنحاز للبلاغة دون المعنى! وهذا صحيح!

ألم يخاطبوا أطفال ١٢ سنة

بقصيدة أبي العتاهية:

حتى متى أنت في لهوٍ وفي لعب

فالموت أقبل يهوي فاغرًا فاه؟!

تندّر كثيرون في مقتطفات من كتبنا!

( ٤ )

*هُم "مش" أنتم!

حين خاطب أحد الجمهور قمة الندوة كاختصاصيّي اللغة: أنتم من تبنون المناهج، اعترضوا وقالوا:

لو سمحت قل: هم "مش" أنتم!

وهكذا تبرأ أختصاصيّو اللغة العربية من واضعي مناهجها!

فهمت عليّ؟!!