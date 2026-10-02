إطلاق برنامج «جسر القادة» لإعداد القيادات الشبابية في جامعة الإسراء

خبرني - أطلق مجلس شباب العزم، بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومجلس النواب ووزارة الشباب، اليوم الخميس، برنامج «جسر القادة»، وذلك خلال حفل أقيم في جامعة الإسراء، برعاية رئيس مجلس النواب معالي مازن القاضي، وبحضور عدد من النواب والمسؤولين والأكاديميين والقيادات الشبابية والمشاركين في البرنامج.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب سعادة النائب خميس عطية، خلال الحفل، مندوبًا عن رئيس مجلس النواب، أهمية الاستثمار في طاقات الشباب وإعدادهم لتمكينهم من أداء أدوار فاعلة في الحياة العامة، مشيدًا بالجهود التي يبذلها مجلس شباب العزم في مجال إعداد القيادات الشبابية، ومثمنًا إطلاق برنامج «جسر القادة» وما يتضمنه من محاور تسهم في بناء قدرات الشباب وتعزيز معارفهم ومهاراتهم.

وأشار عطية إلى أهمية مواصلة دعم المبادرات والبرامج التي تستهدف الشباب، بما يعزز مشاركتهم في مسيرة التحديث الوطني، ويوفر لهم المساحات اللازمة للتعلم والتدريب والحوار والتفاعل مع مؤسسات الدولة.

من جهته، رحب رئيس جامعة الإسراء الأستاذ الدكتور باسل محافظة بالحضور، مؤكدًا أهمية البرامج الشبابية الهادفة إلى بناء القدرات وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب، مشيدًا بفكرة برنامج «جسر القادة» وأهدافه في إعداد جيل من الشباب القادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في الحياة العامة.

وأكد المدير العام لبرنامج «جسر القادة» همام العضايلة، في كلمة خلال الحفل، أن البرنامج يأتي انطلاقًا من الإيمان بأن الشباب يشكلون محورًا رئيسًا في مسيرة التحديث الوطني، وفي ضوء الرؤى الملكية التي أولت الشباب اهتمامًا كبيرًا باعتبارهم شريكًا أساسيًا في بناء مستقبل الأردن.

وقال إن البرنامج يهدف إلى إعداد القيادات الشبابية من خلال مسار متكامل يجمع بين المعرفة والتدريب والتطبيق العملي، ويتناول عددًا من المحاور المرتبطة بالسياسة العامة والدستور والعمل البرلماني والحياة العامة، إلى جانب تطوير مهارات القيادة والحوار وتحليل القضايا الوطنية.

وأضاف أن «جسر القادة» يسعى إلى الانتقال بالشباب من المعرفة النظرية إلى الممارسة العملية، من خلال المحاكاة والتدريب والتفاعل المباشر مع مؤسسات الدولة، بما يتيح للمشاركين فهم آليات العمل العام وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفاعلة والمسؤولة.

وتضمن حفل إطلاق البرنامج عرضًا تقديميًا تناول رؤيته وأهدافه ومراحله ومحاوره التدريبية، وآليات العمل خلال فترة البرنامج، إضافة إلى استعراض المسارات التي سيخضع لها المشاركون في الجوانب المعرفية والمهارية والتطبيقية.

كما تخلل الحفل جلسة حوارية تناولت دور الشباب في مسيرة التحديث الوطني، وأهمية بناء الوعي السياسي والثقافي وتعزيز المشاركة الشبابية في الحياة العامة، بمشاركة أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، والعميد المتقاعد حسن المغاربة، والدكتور أحمد الكركي الباحث في الشأن الثقافي والهوية الأردنية.

وناقش المشاركون في الجلسة عددًا من القضايا المتعلقة بمستقبل الشباب ودورهم في المرحلة المقبلة، وأهمية تأهيل القيادات الشبابية القادرة على فهم القضايا الوطنية والتفاعل معها، إلى جانب دور المؤسسات الرسمية والشبابية والأكاديمية في توفير بيئة داعمة لتطوير قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة في الشأن العام.

ويأتي برنامج «جسر القادة» ضمن جهود مجلس شباب العزم في مجال إعداد القيادات الشبابية، من خلال توفير تجربة تجمع بين التأهيل المعرفي والتدريب العملي والحوار، وتعزيز التواصل بين الشباب ومؤسسات الدولة، بما يسهم في تنمية قدراتهم وتهيئتهم للمشاركة في مختلف مجالات الحياة العامة.