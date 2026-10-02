مظلة جينيفر لوبيز تثير الجدل.. فيديو من عرض أزياء يقسم الجمهور

خبرني - أثار مقطع فيديو متداول للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، خلال حضورها عرض أزياء في الهواء الطلق، نقاشًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت جالسة بينما يقف رجل إلى جوارها ويحمل مظلة فوق رأسها لحمايتها من الأمطار.

وتباينت ردود الفعل على منصة «إكس» بين مستخدمين انتقدوا المشهد، معتبرين أنه يعكس مبالغة في التعامل مع النجمة، وآخرين دافعوا عنها ورأوا أن الاستعانة بشخص لحمل المظلة أمر طبيعي خلال فعالية تقام في أجواء ممطرة.

تفاصيل الفيديو المتداول

ظهرت لوبيز في المقطع جالسة في المكان المخصص للحضور، واضعة ساقًا فوق الأخرى، فيما وقف بجوارها رجل يرتدي ملابس سوداء ويحمل المظلة. وبدت مظلات أخرى بين الحاضرين، في إشارة إلى تأثر العرض بالأمطار.

وساهم نشر المستخدم أولي لندن للمقطع عبر حسابه على «إكس»، مصحوبًا بتعليق ينتقد ظهور لوبيز، في اتساع النقاش حول المشهد وتزايد التعليقات المتباينة بشأنه.

ورغم وصف بعض المتفاعلين الرجل بأنه أحد أفراد حراستها الشخصية، فإن الفيديو لا يحسم هويته أو طبيعة عمله، ولا يوضح ما إذا كان مرافقًا للنجمة أو أحد العاملين ضمن طاقم تنظيم الفعالية.

ظهور سابق أثار النقاش في نيويورك

وسبق أن تصدرت لوبيز نقاشات مشابهة على مواقع التواصل، بعدما انتشر في مايو الماضي مقطع لها أمام فندق «فور سيزونز» في نيويورك، أثناء مغادرتها المكان باتجاه سيارة كانت تنتظرها.

وربط بعض المستخدمين آنذاك توقيت خروجها بوجود المصورين أمام الفندق، وهو ما أثار تعليقات متباينة، دون أن يقدم المقطع دليلًا حاسمًا على أسباب مغادرتها في تلك اللحظة.

ويعيد مشهد المظلة تسليط الضوء على الاهتمام بتفاصيل ظهور جينيفر لوبيز في المناسبات العامة، وكيف تتحول لقطات قصيرة منها إلى نقاشات واسعة تتداخل فيها المشاهد الظاهرة مع تفسيرات المتابعين.