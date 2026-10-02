أمل جديد لمرضى التوحد.. أب يكشف تطورات لافتة لعلاج تجريبي

خبرني - كشف رجل أعمال أمريكي عن تحسن ملحوظ طرأ على حالة نجله المصاب بالتوحد الشديد، بعد خضوعه لعلاج تجريبي جديد.

روى ماثيو بيلسكي، رجل أعمال يعمل في وول ستريت، تفاصيل التطورات التي لاحظتها أسرته على نجله ليف، البالغ من العمر 4 سنوات ونصف، عقب حصوله على جرعة من عقار تجريبي يحمل اسم L1-79، وفقًا لما نشرته صحيفة نيويورك بوست.

وأوضح بيلسكي أن حالة نجله كانت تتضمن أعراضًا شديدة، من بينها إيذاء النفس وضرب الرأس والجسد بشكل متكرر، الأمر الذي دفع الأسرة إلى اتخاذ إجراءات لحمايته، إلى جانب الاستعانة بأدوية مهدئة.

وبحسب رواية الأب، حصل ليف على العقار التجريبي بعد الحصول على موافقة خاصة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، لتبدأ الأسرة بعدها في ملاحظة تغيرات وصفتها باللافتة.

وشملت التطورات زيادة التواصل البصري، ومحاولات أكبر للتفاعل مع والديه، إلى جانب تمكن الطفل من استخدام لوحة الحروف والبدء في تناول الأطعمة الصلبة.

ويجري تطوير عقار L1-79 من جانب شركة يامو فارماسوتيكالز، التي أوضحت أن الدواء يستهدف مسارات مرتبطة بمهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي، بدلًا من التركيز بصورة أساسية على السيطرة على السلوكيات المصاحبة للتوحد.

وأشارت الشركة كذلك إلى نتائج المرحلة الثانية من التجارب السريرية للعقار، والتي امتدت على مدار 12 أسبوعًا، وقالت إنها أظهرت تحسنًا في بعض مهارات التواصل والنطق، مع عدم تسجيل أعراض جانبية حادة خلال فترة الدراسة.

من جانبه، قال الدكتور توم ميجاريان، طبيب أعصاب الأطفال والمسؤول الطبي في الشركة، إنه لم يسبق له خلال سنوات عمله أن شاهد استجابة سريعة مماثلة لدى بعض الحالات، بحسب ما نقلته الرواية المتعلقة بتجربة العقار.

وتظل هذه النتائج في إطار التجارب السريرية والعلاجات التجريبية، ولا تعني ثبوت فعالية العقار لجميع الأطفال المصابين بالتوحد، إذ تحتاج النتائج إلى مزيد من الدراسة والتقييم الطبي قبل استخلاص استنتاجات واسعة بشأن استخدامه.