ترمب: أوروبا وافقت على طرح كميات هائلة من الديزل

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن أوروبا وافقت للتو على طرح كميات هائلة من مخزونها الضخم من وقود الديزل.

وأضاف ترمب في منشور قصير عبر "تروث سوشيال" أن العملية ستبدأ على "الفور".

وكان ترمب قال الخميس، إن واشنطن قد تطلب من حلفائها الأوروبيين السحب من احتياطياتهم الاستراتيجية من الديزل في محاولة لكبح جماح الأسعار التي شهدت ارتفاعا كبيرا بسبب الحرب مع إيران.

وصرح ترمب للصحفيين خلال جولة انتخابية لدعم المرشحين الجمهوريين لانتخابات التجديد النصفي في تكساس "قد نقوم بذلك، لديهم بعض المخزون من الديزل"، وذلك في أعقاب دعوة وزير الخزانة سكوت بيسنت أوروبا إلى الإفراج "الفوري" عن كميات من احتياطياتها.

وأفادت تقارير إعلامية بأن إدارة ترامب تريد من بعض الدول الأوروبية، في مقدمتها فرنسا وألمانيا، أن تطرح في السوق كميات من وقود الديزل من احتياطاتها الاستراتيجية، سعيا إلى لجم الارتفاع الكبير في سعر هذا النوع من المحروقات. وأشارت إلى أن واشنطن تهدد بحظر تصدير الديزل الأميركي في حال عدم استجابة طلبها.

وعلق مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة ماروش شيفكوفيتش على هذا الموقف الأميركي، معتبرا أن إعاقة صادرات هذا الوقود المستخدم خصوصا في قطاعي النقل والزراعة ستكون "مفاجأة غير سارة".

وحذر في تصريح أدلى به على هامش اجتماع مجموعة العشرين المخصص للتجارة المنعقد في الولايات المتحدة من "تبعات خطيرة جدا" على الاقتصاد الأوروبي قد تترتب على مثل هذا الحظر، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت واشنطن وجّهت بالفعل مثل هذا التهديد.

وشدّد مسؤول أميركي على أن الأسعار المرتفعة في محطات الوقود تشكّل "موضوعا حساسا بالنسبة إلى المواطنين على جانبي المحيط الأطلسي" داعيا هو الآخر إلى "التعاون من أجل خفض الأسعار".

وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت في البيت الأبيض الأربعاء "ستسمعون قريبا إعلانات من أصدقائنا الأوروبيين بشأن كميات جديدة من الديزل ستُطرح في السوق وتؤدي إلى انخفاض واضح للأسعار".

وردا على سؤال عن صحة وجود طلب من واشنطن بشأن المخزونات الاستراتيجية، اكتفت الرئاسة الفرنسية بالإشارة إلى أن اجتماع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يشهد أي طلب كهذا.

وأفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي يعقد "قريبا اجتماعا عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع" للبحث في "تنسيق تحرير المخزونات على مستوى مجموعة السبع، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة".

وتجهد الحكومة الأميركية بكل الوسائل لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار الديزل الذي بلغ مستويات قياسية، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات كبيرة على قطاعات اقتصادية عدة.

وأدت الحرب في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا إلى اضطراب في إمدادات هذا الوقود.