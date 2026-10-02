لامين يامال وهالاند في الصدارة.. أغلى 10 لاعبين في العالم

خبرني - يتصدر الثنائي لامين يامال، نجم برشلونة، وإيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، قائمة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم من حيث القيمة السوقية

ووفقًا لتحديث بيانات "ترانسفير ماركت" المتخصص في هذا الشأن، يعد لامين يامال وإيرليغ هالاند الأغلى في العالم بقيمة سوقية تبلغ 220 مليون يورو.

ويأتي خلف الثنائي، الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد بقيمة 200 مليون يورو، والفرنسي مايكل أوليسيه، جناح بايرن ميونخ، بقيمة 170 مليون يورو.

فيما يحتل الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، المركز الخامس بقيمة 160 مليون يورو، ويليه بيدري نجم برشلونة في المركز السادس بقيمة 150 مليون يورو.

بينما تبلغ قيمة ثلاثي باريس سان جيرمان؛ خفيتشا كفاراتسخيليا وجواو نيفيز وفيتينيا، إلى جانب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، 140 مليون يورو.

أغلى 10 لاعبين في العالم من حيث القيمة السوقية

لامين يامال – برشلونة – 220 مليون يورو

إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي – 220 مليون يورو

كيليان مبابي – ريال مدريد – 200 مليون يورو

مايكل أوليسيه – بايرن ميونخ – 170 مليون يورو

جود بيلينغهام – ريال مدريد – 160 مليون يورو

بيدري – برشلونة – 150 مليون يورو

خفيتشا كفاراتسخيليا – باريس سان جيرمان – 140 مليون يورو

جواو نيفيز – باريس سان جيرمان – 140 مليون يورو

فيتينيا – باريس سان جيرمان – 140 مليون يورو

فينيسيوس جونيور – ريال مدريد – 140 مليون يورو