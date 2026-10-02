Spotlight في آيفون.. 4 حيل خفية تجعل استخدام الهاتف أسهل

خبرني - تعد ميزة "Spotlight" البوابة الرئيسية للوصول إلى كل شيء على هواتف iPhone، بدءا من البحث عن جهات الاتصال وصولا إلى تفعيل ميزات غير شائعة أو خفية، حيث يمكن الاعتماد على هذه الميزة يوميا لإنجاز المهام.

ورغم أن الكثير من المستخدمين، يعتمدون عليها، إلا أنها غالبيتهم يجهلون كيفية الاستفادة القصوى من كامل إمكاناتها، فهي ليست مجرد أداة للبحث عن المحتوى داخل الهاتف، بل تعمل أيضاً كمنصة لتشغيل المهام المؤتمتة (Automations)، وآلة حاسبة، ومحوّل للعملات، ووسيلة لتنفيذ مهام محددة داخل تطبيقاتك المفضلة.

وإذا كنت تمتلك هاتف iPhone، فإليك حيل ذكية لاستخدام "Spotlight" يجدر بك معرفتها.

استخدام ميزات تطبيق "الساعة"

يتيح لك تطبيق "الساعة" ضبط المؤقتات والمنبهات واستخدام ساعة الإيقاف.

وعادةً ما تفتح التطبيق للوصول إلى هذه الميزات على جهاز iPhone، ولكن ميزة Spotlight تتيح لك تجاوز هذه الخطوة، فما عليك سوى فتح Spotlight والبحث عن كلمة "الساعة".

وستظهر لك النتائج الرئيسية التالية: "Clock" (التطبيق)، و"Set Timer" (ضبط مؤقت)، و"Add Alarm" (إضافة منبه)، و"Stopwatch" (ساعة إيقاف).

هنا اضغط على أي من الخيارات الثلاثة الأخيرة لتشغيل هذه الميزات مباشرةً من خلال "الجزيرة التفاعلية" (Dynamic Island) في جهاز iPhone.

وعند الضغط على "Set Timer"، يظهر شريط تمرير لاختيار مدة المؤقت. وبالمثل، يتيح لك خيار "Add Alarm" ضبط منبه دون فتح التطبيق، بينما يبدأ خيار "Stopwatch" في العد فوراً، ويسمح لك حتى بإيقاف العد مؤقتاً أو تسجيل زمن الدورة (lap time) دون الحاجة لفتح التطبيق.

العثور على النصوص داخل الصور

يحتوي جهاز iPhone على ميزة مدمجة للتعرف الضوئي على الحروف (OCR)، مما يعني قدرته على تحديد النصوص ونسخها من الصور ولقطات الشاشة.

وتتيح لك ميزة Spotlight البحث عن نصوص داخل الصور دون الحاجة لفتح تطبيق "الصور"، إذ يكفي تشغيل Spotlight والبحث عن كلمة أو عبارة معينة، ليعرض لك قسم "الصور" في النتائج جميع الصور التي تحتوي على مصطلح البحث الخاص بك.

إجراء العمليات الحسابية

يمكنك ان تستغني عن تطبيق الآلة الحاسبة على جهاز iPhone، فعندما تحتاج إلى إجراء عمليات حسابية بسيطة، قم بفتح Spotlight وكتابة العملية الحسابية مباشرة.

وتدعم هذه الميزة عمليات الجمع والطرح والقسمة والضرب، وحتى حساب النسب المئوية.

وتتميز طريقة كتابة العمليات الحسابية في Spotlight بالبساطة والوضوح، ولكن لحساب النسب المئوية، يمكنك تجربة صيغة مثل "20% x 180". وتُعد هذه الميزة مفيدة للغاية لحساب الإكراميات أو تقسيم الفواتير.

ووفق تقرير موقع "لايف هاكر"، يمكنك استخدام ميزة Spotlight لإضافة أحداث إلى التقويم بسرعة.

قم بتنشيط Spotlight على جهاز iPhone، واكتب تاريخاً مستقبلياً، ثم اضغط على زر "إضافة" (Add) في أداة "الحدث" (Event)؛ سيؤدي ذلك إلى فتح صفحة إضافة حدث في التقويم، مما يتيح لك إدراج الحدث دون الحاجة إلى فتح تطبيق التقويم نفسه.

كما يمكنك البحث عن أشهر محددة من الماضي، مثل أكتوبر/تشرين الأول 2024، للعثور على الصور والرسائل ورسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بذلك الشهر.

وتظهر النتائج في أقسام منظمة بدقة تحت اسم كل تطبيق، حيث ينقلك الضغط على أي نتيجة مباشرةً إلى الصور أو الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني المحددة.