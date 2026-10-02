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الملك يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي جهود خفض التصعيد في المنطقة

  • 02 أكتوبر 2026
  • 17:49
الملك يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي جهود خفض التصعيد في المنطقة

خبرني - بحث الملك عبدﷲ الثاني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، جهود خفض التصعيد في المنطقة.

وأكد الملك، خلال الاتصال، ضرورة التوصل إلى اتفاق للتهدئة الشاملة يضمن أمن الدول العربية وسيادتها، مؤكدا أهمية الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما أشار الملك إلى مخرجات جولة مبادرة "اجتماعات العقبة" التي عقدت أخيرا في فرنسا لحشد الدعم الدولي للجيش اللبناني وتمكينه من القيام بمسؤولياته تجاه الحفاظ على أمن لبنان واستقراره.

وجدد الملك التحذير من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب سوريا في جهودها لتعزيز أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها.

وتناول الاتصال سبل البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة في شتى المجالات.

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