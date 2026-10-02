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  • الوصفة القاتلة.. لماذا يحذر الخبراء من خليط الثوم والعسل؟

الوصفة القاتلة.. لماذا يحذر الخبراء من خليط الثوم والعسل؟

  • 02 أكتوبر 2026
  • 17:15
الوصفة القاتلة لماذا يحذر الخبراء من خليط الثوم والعسل

خبرني - انتشرت على منصة «تيك توك» مقاطع تروّج لخليط الثوم والعسل، وخاصة وصفة تخمير الثوم داخل العسل، باعتباره مشروبًا طبيعيًا يمكن أن يعزز المناعة ويحمي من الأمراض.

وتكمن المشكلة في إمكانية توفير بعض طرق تخمير الثوم في العسل بيئة مناسبة لنمو بكتيريا «كلوستريديوم بوتولينوم»، التي تنتج سمًا عصبيًا يسبب مرض التسمم الوشيقي، وهو مرض نادر لكنه خطير.

ولا يعني ذلك أن كل من يتناول الثوم مع العسل معرض للإصابة بالتسمم، إذ يرتبط الخطر بشكل أساسي بظروف التحضير والتخزين، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بدرجة الحموضة وغياب الأكسجين.

وبحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية، يمكن أن يؤدي التسمم الوشيقي إلى أعراض خطيرة، بينها ضعف العضلات، وازدواجية الرؤية، وصعوبة البلع والكلام، وقد تتطور الحالة إلى شلل في عضلات التنفس.

ويؤكد ذلك أن الحديث عن «الشلل» ليس مبالغة، لكنه أحد المضاعفات المحتملة للتسمم الوشيقي، وليس نتيجة مباشرة ومعتادة لتناول الثوم والعسل.

وينصح المختصون بعدم الاعتماد على وصفات مواقع التواصل باعتبارها علاجات طبية، خصوصًا عند استخدامها بدلًا من الأدوية أو الرعاية الطبية. كما تحذر الجهات الصحية من إعطاء العسل للأطفال دون عمر عام، بسبب خطر الإصابة بالتسمم الوشيقي لدى الرضع.

لذلك، فإن انتشار وصفة الثوم والعسل على «تيك توك» لا يعني أنها آمنة للجميع، وتبقى طريقة التحضير والحفظ عاملين أساسيين في تحديد مخاطرها.

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