بعد انتشار فيديو أثار الهلع قرب الكعبة.. الكشف حقيقة ما حدث بالمسجد الحرام

خبرني - نفت السلطات السعودية صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محاولة تنفيذ تفجير انتحاري داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة، مؤكدة أن الشخص الذي جرى توقيفه لم يكن مرتبطا بأي واقعة تتعلق بالمتفجرات.

وقالت المديرية العامة للأمن العام السعودي في بيان إن الجهات الأمنية ألقت القبض على شخص بسبب مضايقته المارة والتسبب في إثارة الهلع والخوف بينهم، مؤكدة أنها تعاملت معه في حينه واتخذت الاجراءات النظامية بحقه.

وجاء التوضيح بعد انتشار مقاطع فيديو ومنشورات تزعم أن شخصا يشتبه بأنه انتحاري، ويرتدي حزاما ناسفا، اقترب من الكعبة المشرفة قبل أن تتدخل الجهات الأمنية وتوقفه.

وشددت السلطات السعودية على عدم صحة الادعاءات التي رافقت المقاطع المتداولة، موضحة أن توقيف الشخص جاء بسبب سلوكه تجاه المارة وإثارته حالة من الخوف والهلع، وليس على خلفية محاولة تفجير انتحاري.

واكدت الجهات السعودية استكمال الاجراءات النظامية اللازمة بحق الشخص الموقوف، وإحالة القضية إلى النيابة العامة، فيما أكدت وزارة الداخلية التوضيحات ذاتها بشأن ملابسات التوقيف.

وتأتي هذه التصريحات الرسمية لوضع حد للروايات التي انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة.