مكمل غذائي شائع قد يحمل أثرا غير متوقع للدماغ

خبرني - تثير دراسة جديدة تساؤلات حول تأثير بعض مكونات مكملات زيت السمك في الدماغ، بعدما وجد باحثون أن حمض "إيكوسابنتاينويك" (EPA) قد يعيق عمليات إصلاح الدماغ بعد إصابات الرأس.

وبينت الدراسة، التي أُجريت على فئران تعرضت لإصابات طفيفة في الرأس، أن الحيوانات التي تناولت غذاء يحتوي على EPA (أحد أحماض أوميغا-3 الدهنية) سجلت نتائج أدنى في اختبارات الذاكرة المكانية والتعلم بعد الإصابة، مقارنة بفئران لم تخضع للنظام الغذائي ذاته. ويرجّح الباحثون أن EPA قد يمس قدرة الأوعية الدموية في الدماغ على التعافي، عبر تغيير طريقة استخدام الخلايا للطاقة، ما قد يوجّه جزءا من مواردها بعيدا عن عمليات الإصلاح.

غير أن الأثر ذاته لم يظهر مع حمض "دوكوساهيكسانويك" (DHA)، وهو نوع آخر من أحماض أوميغا-3 معروف بدوره في بناء خلايا الدماغ والحفاظ عليها. وفي تجارب لاحقة أُجريت باستخدام خلايا بشرية مأخوذة من الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ، لم يعقّد DHA عمليات الإصلاح كما حدث مع EPA.

وقال عالم الأعصاب أوندر ألبيرام من جامعة كارولينا الجنوبية الطبية، إن مكملات زيت السمك "تنتشر في كل مكان، ويتناولها الناس لأسباب متعددة، وغالبا من دون فهم واضح لآثارها طويلة المدى".

ووجد الباحثون كذلك أن EPA، وليس DHA، تراكم في أدمغة الفئران التي تناولت المكملات، كما ارتبط تأثير EPA في الأوعية الدموية بتراكم بروتينات "تاو"، وهي بروتينات ترتبط بتلف خلايا الدماغ وبعض أمراض التنكس العصبي.

وللتحقق من مدى ارتباط هذه النتائج بالبشر، حلل الباحثون عينات من أنسجة أدمغة أشخاص عانوا من "اعتلال الدماغ الرضي المزمن"(CTE)، وهي حالة ترتبط بإصابات الرأس المتكررة، فوجدوا أن الأنسجة أبدت بعض الاضطرابات الأيضية وتغيرات الأوعية الدموية التي رُصدت في تجارب الفئران.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذه النتائج لا تعني أن مكملات زيت السمك تسبب اعتلال الدماغ الرضي المزمن لدى البشر، إذ إن معظم الأدلة في الدراسة مستمدة من تجارب على الحيوانات والخلايا، ولا تزال هناك حاجة إلى دراسات سريرية لمعرفة ما إذا كانت التأثيرات نفسها تحدث لدى الإنسان.

وقال عالم الأعصاب أونور إسكيوكاك من مختبر "كولد سبرينغ هاربور": "إن فكرة أن زيت السمك يقدم فوائد عامة وموحدة للجميع لا تصمد عند البدء في دراسة التفاعلات الحيوية المعقدة"، مضيفا: "لكن هذا لا يعني أنه ضار بصحتك".

ويعتزم الباحثون مواصلة دراسة تأثيرات EPA وDHA في أنواع مختلفة من خلايا الدماغ ومناطق متعددة منه، تمهيدا لإجراء دراسات سريرية في مراحل لاحقة.

نشرت الدراسة في مجلة Cell Reports.