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هل يغيب أكرم عفيف عن مباراة السعودية وقطر؟

  • 02 أكتوبر 2026
  • 16:54
هل يغيب أكرم عفيف عن مباراة السعودية وقطر

خبرني - يحيط الغموض بموقف أكرم عفيف نجم منتخب قطر من المشاركة مع فريقه في مواجهة السعودية ببطولة "خليجي 27".

ويلتقي المنتخب السعودي أمام نظيره القطري في ملعب الإنماء يوم السبت في نصف نهائي بطولة كأس "الخليج العربي" المقامة على أراضي المملكة العربية السعودية.

وفي المؤتمر الصحفي للمباراة، لم يحسم المدرب الإسباني جوليان لوبيتيغي، المدير الفني لمنتخب قطر، موقف أكرم عفيف من المشاركة في اللقاء بسبب مرضه.

وقال لوبيتيغي: "أكرم عفيف تعرض لوعكة صحية ولا أعرف إن كان يمكنه أن يشارك في اللقاء ضد المنتخب السعودي أو لا".

وأضاف: "أكرم عفيف يلعب في مراكز مختلفة بالهجوم، لكننا يجب أن نكون قادرون على المنافسة معه وبدونه، وليس لدي أكثر ما أقوله حول ذلك الأمر".

وأنهى مدرب قطر تصريحاته قائلا: "رسالتنا للجماهير القطرية أن يستمتعوا بالمباراة، فريقكم سيواجه خصما قويا، منتخب السعودية مضيف البطولة وسيلعب على أرضه وبين جمهوره".

وأُسدل الستار على منافسات دور المجموعات في "خليجي 27"، حيث تأهلت منتخبات السعودية وعُمان وقطر والإمارات إلى الدور نصف النهائي، فيما ودعت العراق والكويت والبحرين واليمن البطولة.

وسيلعب الفائز من مباراة السعودية وقطر ضد الفريق المتأهل من عمان والإمارات في المباراة النهائية للبطولة، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري

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