مانشستر سيتي يطعن على قرارات لجنة البريميرليغ

خبرني - قدم نادي مانشستر سيتي استئنافا ضد قرارات لجنة تابعة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النادي في بيان "يؤكد مانشستر أنه في تمام الساعة السابعة يوم الخميس أول أكتوبر/ تشرين الأول 2026، تقدم النادي باستئناف شامل ضد قرار اللجنة المستقلة التابعة للدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف "موقف النادي الثابت هو أن القرار، لأسباب متعددة، يتضمن أخطاء جوهرية واضحة، من حيث القانون والمبادئ والوقائع، وهو غير سليم".

وتابع "النادي بريء من التهم التي وجهها له الدوري الإنجليزي الممتاز، وهناك مجموعة كبيرة من الأدلة الدامغة التي تدعم جميع مواقفه في هذه القضية".

وسيتم البت في الاستئناف من قبل لجنة استئناف مستقلة مكونة من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس اللجنة القضائية للدوري.

بدورها، قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان: "قدم النادي الاستئناف إلى رئيس اللجنة القضائية. ستظل جلسة الاستماع أمام لجنة الاستئناف المستقلة سرية حتى يُسمح بنشر النتيجة".

وتنص لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز على أن تعقد جلسة الاستئناف في غضون 12 أسبوعا من تاريخ تقديم الاستئناف، على أن يصدر القرار في غضون 30 يوما من انتهاء الجلسة.