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  • "تمنعه من دخول المرحاض بعد تنظيفه".. زوج يطلّق زوجته بسبب هوسها بالنظافة

"تمنعه من دخول المرحاض بعد تنظيفه".. زوج يطلّق زوجته بسبب هوسها بالنظافة

  • 02 أكتوبر 2026
  • 16:49
تمنعه من دخول المرحاض بعد تنظيفه زوج يطلّق زوجته بسبب هوسها بالنظافة

خبرني - تقدم رجل تركي بدعوى طلاق بعد أربع سنوات من الزواج، متهما زوجته بالتسبب في خلافات متكررة بسبب ما وصفه بهوسها الشديد بالنظافة، بحسب تقارير إعلامية تعود إلى عام 2013.

وقال الرجل في دعواه إن زوجته كانت تمنعه من استخدام المرحاض مباشرة بعد تنظيفه، كما كانت تغضب عند سقوط شعره على السرير، الامر الذي جعل تفاصيل الحياة اليومية تتحول إلى مصدر مستمر للخلاف بينهما.

وبحسب ما ورد في الدعوى، وصل حرص الزوجة على نظافة المنزل إلى حد دفع الزوجين لطلب الطعام من الخارج، تجنبا لاستخدام المطبخ وما قد يترتب على ذلك من اتساخه.

وطالب الرجل، إلى جانب الطلاق، بتعويض قدره 250 ألف دولار، قال في دعواه إنه يتعلق بالمنزل وما لحق به من أضرار نفسية.
 

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