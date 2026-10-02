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حبتان من الزيتون تستنفران بن غفير.. وزير إسرائيلي يقطع 3 ساعات للتحقيق في وجبة أسير فلسطيني

  • 02 أكتوبر 2026
  • 16:40
حبتان من الزيتون تستنفران بن غفير وزير إسرائيلي يقطع 3 ساعات للتحقيق في وجبة أسير فلسطيني

خبرني - قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه توجه شخصيًا إلى سجن كتسيعوت جنوب إسرائيل بعد أن تلقى صورة لوجبة مقدمة لأسير أمني، ظهر فيها وجود 8 حبات زيتون بدلًا من 6.

وبحسب ما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم" اليوم الجمعة، روى بن غفير خلال مقابلة مع شمعون ريكلين في القناة 14 أنه كان صائمًا عندما تلقى الصورة، الأمر الذي دفعه إلى التوجه إلى السجن في رحلة استغرقت نحو 3 ساعات.

وقال بن غفير إنه عندما وصل إلى كتسيعوت، استدعى قيادات مصلحة السجون، بينهم المفوض وقادة السجن، وعرض عليهم الصورة متسائلًا: "ألا تفهمون؟ ثماني زيتونات بدلًا من ست؟".

ووفق روايته، نظر مسؤولو مصلحة السجون إلى بعضهم البعض، فيما اعتبر أن ما حدث يمثل خللًا في الالتزام بالتعليمات المتعلقة بوجبات الأسرى الأمنيين.

وأضاف بن غفير، بحسب "إسرائيل هيوم"، أنه أبلغ المسؤولين بأن السياسة التي يتبعها داخل السجون تقوم على عدم تقديم أي شيء يتجاوز الحد الأدنى المحدد للأسرى الأمنيين، وقال إن "الحكم يبدأ بالزيتون"، في إشارة إلى تشدده في تطبيق إجراءات السجون.

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