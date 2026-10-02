موسم مطري جيد وأمطار متقطعة.. ماذا يحمل تشرين الأول للأردن؟

خبرني - توقع المتنبئ الجوي عصام يعقوب أن يشهد الأردن موسما مطريا جيدا، على غرار موسم 2025-2026، مرجحا ارتفاع فرص حالات عدم الاستقرار الجوي تدريجيا خلال شهر تشرين الأول، بما قد يؤدي إلى هطول الأمطار في مناطق مختلفة من المملكة.

وقال يعقوب لـ"المملكة" إن دخول فصل الخريف مبكرا وظهور البرودة خلال ساعات الليل والصباح يشيران إلى تغيرات ملحوظة في النمط الجوي، موضحا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن يكون الخريف باردا وماطرا بصورة متواصلة.

ورجح أن تشهد المملكة خلال الفترة المقبلة حالات جوية تسهم في رفع منسوب المياه، مع استمرار فرص هطول الأمطار خلال الخريف، مشيرا إلى أن أمطار تشرين الأول ستكون متقطعة وقد تكون خفيفة ومتفرقة وذات طابع محلي، مع تفاوتها من منطقة إلى أخرى.

ولفت إلى إمكانية تكرار الحالات الجوية خلال النصف الثاني من تشرين الأول، بالتزامن مع ارتفاع فرص تأثر المملكة بكتل هوائية قد تسهم في زيادة كميات الهطول.

وأوضح يعقوب أن بعض الظواهر المناخية، ومنها ظاهرة النينيو، قد تكون لها تأثيرات على الأنماط الجوية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات خلال الفترة الماضية قد يؤثر في سطح المحيط والغلاف الجوي والكتل الهوائية المؤثرة في المنطقة.

وتوقع استمرار تأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة، مع فرص لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، خاصة في المناطق الشمالية، إلى جانب أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، مع ارتفاع فرص عدم الاستقرار الجوي تدريجيا خلال تشرين الأول.

وأشار إلى أن المملكة تشهد أجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، فيما تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الشرقية، بما فيها مدينة العقبة.

وأضاف أن درجات الحرارة ترتفع السبت بنحو درجتين مئويتين، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، واحتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

وتكون الأجواء ليلا مائلة للبرودة في معظم مناطق المملكة، فيما تبقى لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى في عمان بين 15 و16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية حول 14 درجة.