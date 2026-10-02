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قرقاش يصف حادث (فلاي دبي) بـ العمل الإرهابي الخطير

  • 02 أكتوبر 2026
  • 15:26
قرقاش يصف حادث فلاي دبي بـ العمل الإرهابي الخطير

خبرني - وصف أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي، حادث طائرة "فلاي دبي" بالعمل الإرهابي الخطير، مشددا على أن اليقظة والتحوط ضرورية في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب.
وفي منشور عبر منصة "أكس" أشاد قرقاش بالطيار الهندي الذي منع وقوع الحادث، وكتب: "يستحق الطيار الهندي في "فلاي دبي" سميت ماتشهار كل التقدير، فقد جسّد في مواجهة عمل ارهابي خطير وكارثة محتملة معنى الشجاعة والمسؤولية. مهنيته وحسّه الأخلاقي في أحلك الظروف يجعلان منه بطلا حقيقيا".

وأضاف: "بعيدا عن الاختزال السهل لما جرى أو تبني وترويج نظريات المؤامرة، تبقى اليقظة والتحوط ضرورة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب".

 

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