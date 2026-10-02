مصري يرتكب جريمة مروعة في حمام شقته

خبرني - شهدت منطقة مصر القديمة بالقاهرة جريمة مأساوية، بعدما أقدم شاب على قتل شقيقه، البالغ من العمر 16 عاما، داخل حمام شقتهما قبل أن يحاول تقطيع جثمانه.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا بالعثور على جثمان داخل أحد العقارات وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى المكان، حيث تبين العثور على جثمان طالب يبلغ من العمر 16 عامًا داخل حمام الشقة.

وبالمعاينة، تبين وجود آثار إصابات وطعنات متفرقة بجسد المجني عليه، إلى جانب تعرض الجثمان للتشويه والعثور على أجزاء منه داخل المكان.

ضبط المتهم

وبعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط شقيق المجني عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بنقل الجثمان إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وتحديد سبب الوفاة، مع استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة كاملة.